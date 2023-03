Hogwarts Legacy: un giocatore si è trasformato in un rospo per via di un buffo bug

In Hogwarts Legacy, si sa, ne accadono di stranezze. L’ultima è quella raccontata da un utente di Reddit che ha riferito di essersi improvvisamente ritrovato a giocare nei panni di un rospo. Il giocatore, conosciuto come aaronhowser su Reddit, ha riferito che mentre stava esplorando una caverna nel suo Vivarium, il suo personaggio si è trasformato, senza nessun motivo, in una rana gigante.

Non riuscendo a capire come uscire da questo strano e buffo bug, l’utente ha chiesto aiuto sul forum. Fortunatamente, tutto è finito per il meglio. Poco dopo, infatti, è arrivato un messaggio di aaronhowser che ha spiegato nel dettaglio quanto accaduto: in sostanza, mentre giocava su PC con Shadowplay disattivato, il giocatore ha visto la telecamera fissarsi sul rospo.

Non era dunque il suo personaggio ad essersi trasformato in un rospo, ma era semplicemente la telecamera ad essersi bloccata su una delle creature presenti nella caverna. In pratica, il personaggio stava continuando a muoversi e a rispondere ai controlli dell’utente, ma non veniva inquadrato. Il giocatore ha dunque fatto ricorso al viaggio rapido per uscire da questa situazione a dir poco comica.

A quanto pare, Shadowplay era disabilitato, ma stavo solo esplorando la caverna e all’improvviso la telecamera è balzata su questa rana. Potevo ancora aprire i forzieri dove si trovava il mio corpo umano, se saltavo si sentivano i suoni. Comunque, il viaggio rapido ha funzionato.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.