Domus Romane: riemergono pedine da gioco e monete antiche

I lavori a piazza Andrea del Sarto a Pisa, iniziati lo scorso settembre, stanno portando alla luce i resti di una o più domus romane risalenti all’inizio del primo secolo dopo Cristo. Queste domus erano provviste di pavimenti decorati eccezionalmente conservati e spazi aperti, probabilmente giardini fiancheggiati da portici. Durante gli scavi è stata fatta una sorprendente scoperta: un triclinio ben conservato.

Una delle parti più sorprendenti era quella della sala da pranzo in cui i commensali mangiavano e conversavano sdraiati sui tre letti sistemati sui lati. Nella stanza è chiaramente visibile il riquadro del pavimento che sembra un tappeto finemente decorato. Dal sito degli scavi, inoltre, emergono grandi quantità di frammenti provenienti dai cedimenti delle pareti, che ancora conservano i colori vivaci utilizzati in passato e indicano il notevole livello di ricchezza della famiglia che viveva in questa casa.

Gli archeologi hanno anche trovato contenitori da trasporto per vino, olio e salse di pesce, lucerne, pedine da gioco, gemme incise e numerose monete. Gli scavi hanno anche permesso di recuperare grandi quantità di frammenti di rivestimenti murali, contenitori da trasporto, lucerne e gemme incise. È probabile che le domus facessero parte del quartiere residenziale delle abitazioni trovate nella vicina Piazza dei Miracoli, fiancheggiando il fiume Auser, caratteristico della Pisa romana. L’area è stata progressivamente abbandonata nel corso dei secoli, ma continuò ad essere frequentata e nel IV secolo d.C. divenne una zona di sepoltura per i defunti in fosse scavate nella terra.