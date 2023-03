Cheope: nuovo corridoio virtuale nella piramide

Durante una conferenza stampa tenutasi al Cairo per presentare i risultati del progetto “ScanPyramids”, l’archeologo egiziano conosciuto a livello internazionale Zahi Hawass ha annunciato la scoperta di un altro corridoio fino ad ora nascosto all’interno della grande Piramide di Cheope. Il corridoio, che si trova dietro l’entrata principale, è lungo 9 metri e largo 2,10 metri. Hawass ha affermato che questa scoperta potrebbe essere la più importante del secolo e ha anticipato annunci previsti dalle riviste scientifiche “Nature” e “Ndt &E International“.

La cavità è stata ripresa in un video da una sonda giapponese che è stata introdotta attraverso una fessura di pochi millimetri. La forma del corridoio è a chevron, con un’altezza di 2,3 metri, e non è stato completato. I ricercatori hanno affermato che questa scoperta potrebbe portare alla luce altri segreti della piramide nel corso del tempo.

Un gruppo di archeologi ha poi effettuato una caratterizzazione dettagliata della struttura a forma di chevron all’interno di un corridoio non esplorato della Piramide di Cheope, utilizzando una tecnica di radiografia a muoni a raggi cosmici. I risultati sono stati pubblicati su Nature Communications e potrebbero migliorare la comprensione di come è stata costruita la piramide e il ruolo delle strutture a forma di Chevron. La piramide, eretta circa 4.500 anni fa, è ancora oggi uno dei più grandi monumenti architettonici del mondo che non smette mai di stupire.