Carenza di farmaci: in Liguria progetto pilota

Il Progetto Pilota promosso da Alisa per gestire la comunicazione sulla carenza di farmaci ha preso avvio in Liguria. Tutti i soggetti interessati, tra cui AIFA, Regione Liguria, Alisa, Ordini di Medici e Farmacisti, Università di Genova, SIFO, Associazioni dei pazienti e rappresentanti dell’industria farmaceutica, si sono incontrati presso la sede dell’Ordine dei Medici di Genova per definire gli obiettivi, pianificare i prossimi passi e raccogliere nuove proposte. Nel prossimo futuro, ci sarà un corso di formazione online (FAD) dedicato ai medici e ai farmacisti, i principali interlocutori della cittadinanza, che saranno coinvolti e formati nel progetto. Inoltre, saranno sviluppate soluzioni per fornire informazioni in tempo reale per far fronte in modo adeguato alle carenze.

Secondo Domenico Di Giorgio, Dirigente dell’Area Ispezioni e Certificazioni di AIFA, questo progetto è il risultato di una collaborazione sempre più forte con la regione Liguria negli ultimi anni. AIFA apprezza e condivide l’approccio pragmatico nell’affrontare il tema delle carenze e crede che insieme saranno in grado di costruire strumenti utili per tutta la rete.

Durante l’incontro, è stata accolta con favore l’idea proposta dall’Università di Genova, attraverso il suo direttore della scuola di specializzazione di Farmacia Ospedaliera Gabriele Caviglioli, di creare un sistema innovativo per gestire le informazioni sulle carenze farmacologiche nella regione, offrendo ai medici un supporto in tempo reale. Hanno partecipato all’incontro rappresentanti di diverse organizzazioni, tra cui la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, Farmindustria, Egualia e Cittadinanza Attiva, tutti entusiasti di partecipare attivamente al gruppo di lavoro.