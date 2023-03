Share the Wonder: l’iniziativa LEGO per i 100 anni di Disney

Ecco i dettagli di Share the Wonder, una delle iniziative LEGO per i 100 anni di Disney.

Il Gruppo LEGO dà ufficialmente il via ai festeggiamenti per il centenario di The Walt Disney Company. In occasione del lancio della nuova serie video #SharetheWonder, l’azienda danese ha ricreato alcune delle scene e dei personaggi più amati dei film Disney in formato mattoncino, per portare nelle case dei fan e delle fan ancora più magia.

La serie è composta in totale da tre episodi e presenta scene tratte dai grandi classici Disney e Pixar, quelli che hanno fatto sognare generazioni intere. Per rendere speciale il lancio e per celebrare l’importante anniversario, il Gruppo LEGO invita le famiglie a condividere la meraviglia dei racconti, dell’immaginazione e del gioco attraverso una bellissima call to action. Grandi e piccini sono chiamati a lasciare libera la fantasia e a condividere sui social i propri momenti Disney preferiti, costruiti naturalmente con gli iconici mattoncini LEGO, utilizzando l’hashtag #SharetheWonder. L’attesissima video-serie debutterà nel corso del prossimo mese su LEGO.com, sui canali social ufficiali LEGO e sul profilo YouTube di Disney.

Il Gruppo LEGO ha anche rivelato la sua prima collezione di prodotti Disney100 per contribuire a far vivere agli appassionati di tutte le età la magia delle storie LEGO Disney. Ecco alcune immagini.

Il divertente set da collezione Celebrazione dei 100 anni di Disney LEGO® BrickHeadz™ (40622) include i modellini LEGO di Oswald il Coniglio fortunato, Topolino, Biancaneve e Trilli: ogni appassionato Disney dai 10 anni in su può rivivere magici ricordi Disney legati ai loro personaggi preferiti. Il set è disponibile da oggi in esclusiva nei LEGO Store e su LEGO.com al prezzo di 39.99 €.

Il Castello magico 3 in 1 LEGO®DUPLO Disney™ (10998) invita i piccoli appassionati a vivere la magia del castello Disney con Topolino, Minnie, Figaro, Paperina e Paperino. Il set, pensato per i bambini dai 3 anni in su, si trasforma in tre diverse costruzioni, per un divertimento senza fine! Il set sarà disponibile dal 1° aprile esclusivamente nei LEGO Store e su LEGO.com al prezzo di 99.99 €.

Il Treno delle celebrazioni LEGO® Disney™ (43212) invita tutti i giovani appassionati Disney a salire a bordo e a prendere parte ai festeggiamenti. Il treno riunisce gli amati personaggi Disney e Pixar di Topolino e Minnie, Vaiana, Peter Pan e Toy Story su carri da parata personalizzati. Il set sarà disponibile dal 1° aprile nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 39.99 €.

La Casa di “Up” LEGO® Disney™ (43217), dell’amato cartone animato Pixar, invita i fan Disney e LEGO dai 9 anni in su a partecipare ai grandi festeggiamenti. Il modello, dedicato all’iconica casa, raffigura Carl Fredricksen, l’esploratore della natura selvaggia Russel e Dug mentre si preparano per il decollo. Il set sarà disponibile dal 1° aprile nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 54.99 €.

La nuova collezione LEGO® Minifigures – Disney100 (71038) si compone di 18 tra i personaggi Disney più amati di sempre. Ogni pacchetto contiene una minifigure a sorpresa. Le minifigure saranno in vendita dal 1° maggio al prezzo di 3.99 €, nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli.