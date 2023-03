Il Signore degli Anelli: la Warner Bros. lo vuole trasformare in un franchise alla Star Wars

Secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter, la Warner Bros. vorrebbe sfruttare il franchise de Il Signore degli Anelli rendendolo alla Star Wars.

02—Mar—2023 / 11:17 AM

Il The Hollywood Reporter ha pubblicato un articolo in cui ha riportato delle parole che colpiranno gli appassionati de Il Signore degli Anelli, considerando che la casa di produzione vorrebbe sfruttare il franchise per renderlo un qualcosa alla Star Wars.

Secondo il sito:

Ancora non ci sono sceneggiature riguardo i nuovi progetti, però un insider ha suggerito che la Warner Bros. intende lavorare in maniera tale da rendere Il Signore degli Anelli un franchise alla Star Wars.

E tutto ciò significa puntare su film, serie TV e probabilmente anche un merchandising capace di contribuire in maniera importante alle casse della Warner Bros. grazie ai diritti de Il Signore degli Anelli.

La Warner ha stipulato un accordo pluriennale che la lega con Embracer Group AB, permettendo la produzione di progetti su Il Signore degli Anelli e su Lo Hobbit. Embracer Group ha acquisito i diritti per produrre non solo film, ma anche giochi, merchandising e parchi a tema sul franchise. Tutto ciò dopo che lo scorso anno Embracer ha acquisito i diritti da The Saul Zaentz Company.

L’annuncio è arrivato durante la Investor Call di Warner Bros. Discovery di ieri, attraverso le parole del CEO David Zaslav, che ha parlato dell’intenzione di tornare ai fasti degli anni duemila, quando la Warner realizzava la trilogia de Il Signore degli Anelli, la saga di Harry Potter, ed i film sul Batman di Christopher Nolan.