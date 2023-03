Gotham Knights: Doug Bradley sarà il killer dei Wayne

Dopo che è stato mostrato il trailer di Gotham Knights, è stato annunciato che l’attore Doug Bradley vestirà nella serie i panni di Joe Chill, uno dei villain più importanti della DC Comics, considerando che si tratta dell’assassino dei genitori di Bruce Wayne.

I co-creatori della serie Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams hanno dichiarato:

Joe Chill è l’uomo che ha creato Batman, e per noi ci poteva essere una sola persona per questo ruolo, ovvero Doug Bradley. Occorreva un qualcuno che avesse la gravità giusta per vestire i panni di una delle figure più iconiche della DC, e chi meglio di Pinhead poteva esserci?