Epic Games Store: gioco gratis del 2 marzo 2023 disponibile

Su Epic Games Store è possibile scaricare il gioco gratis della settimana che sarà disponibile da oggi 2 marzo al 9 marzo 2023. Si tratta di Rise of Industry.

Rise of Industry è uno strategico in cui dovremo costruire e gestire un impero industriale in un mondo ambientato negli anni ’30 del 1900. Dovremo costruire fabbriche e linee di produzione, spostando le materie prime, producendo i beni da vendere e tirando le fila del commercio cittadino.

“Mostra le tue capacità imprenditoriali creando e ottimizzando linee di produzione complesse e stando attento al bilancio. Proprio come un industriale di inizio ‘900, sviluppa il tuo impero e adattati a eventi imprevisti che potrebbero fare la tua fortuna… o segnare la tua fine” recita la descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.