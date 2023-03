Creed 3: da oggi al cinema il film con Michael B. Jordan

Da oggi, 2 marzo, è disponibile nelle sale cinematografiche il film con e di Michael B. Jordan intitolato Creed 3, terzo capitolo della saga spin-off di Rocky.

Qui sotto potete vedere il trailer del film.

La trama alla base della storia vede un ormai affermato Adonis affrontare (dentro e fuori dal ring) un personaggio che arriva dalla sua giovinezza, Damian “Dame” Anderson, e con cui deve regolare i conti.

Il film prodotto da MGM è diretto e interpretato da Michael B. Jordan, qui al debutto alla regia ma che ha già dato cuore e anima al protagonista Adonis “Donnie” Johnson nei primi due capitoli, Creed – Nato per combattere e Creed II (distribuiti nel nostro Paese da Warner Bros. Italia), che hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.

Nel cast anche Tessa Thompson (Creed – Nato per combattere e Creed II, Avengers: Endgame, Passing), Jonathan Majors (“When We Rise”, Hostiles, The Harder They Fall), Selenis Leyva (“Orange Is the New Black”, Spider-Man: Homecoming), Phylicia Rashad (tick, tick… Boom!, Creed – Nato per combattere e Creed II).