Zero Day: Netflix ufficializza la serie thriller con Robert De Niro

Variety ha rivelato in esclusiva l'ufficialità del progetto Zero Day di Netflix con Robert De Niro protagonista.

La piattaforma streaming Netflix ha deciso di mettere in sviluppo in maniera ufficiale la serie thriller Zero Day, mettendo al centro un grande interprete hollywoodiano: stiamo parlando di Robert De Niro. Da poco è stato annunciato anche il nome della regista che sarà Lesli Linka Glatter.

Lesli Linka Glatter farà anche da produttrice esecutiva. In totale si tratterà di una miniserie da sei episodi complessivi. Gli sceneggiatori e produttori esecutivi del progetto saranno Eric Newman e Noah Oppenheim.

Non sono stati offerti molti dettagli su Zero Day, ma sembra che nella miniserie Netflix Robert De Niro vestirà i panni di un ex Presidente degli Stati Uniti in una storia politica a tinte thriller, con delle cospirazioni di mezzo.

Eric Newman ha detto sul progetto:

Sono un fan di Robert De Niro, e perciò averlo all’interno di questa serie è un sogno. Lesli Linka Glatter ha inoltre diretto episodi di molte delle mie serie preferite, ed era perciò la mia prima scelta per la direzione di Zero Day.

I produttori esecutivi saranno lo stesso Newman, che lavorerà per la Grand Electric Productions, Schmidt, e Robert De Niro. E poi ci saranno anche Glatter e Jonathan Glickman.