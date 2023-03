Uccelli elefanti del Madagascar: mistero svelato

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da scienziati dell’Università Curtin di Bentley, in Australia, e dell’Università del Colorado Boulder, ha portato nuove informazioni sul percorso evolutivo degli uccelli elefanti del Madagascar, utilizzando i frammenti di gusci giganti.

Gli uccelli elefanti, noti scientificamente come Aepyornithidae Aepyornis, erano animali di dimensioni enormi che non potevano volare. Deponevano uova che erano circa 160 volte più grandi rispetto a quelle delle galline e si pensa che fossero abbastanza forti da competere con un elefante. Anche se sembrano creature mitologiche, questi animali sono realmente esistiti e facevano parte della famiglia degli uccelli elefanti, i quali vivevano nel Madagascar.

Non si conosce molto di questi animali, ma uno studio condotto dagli scienziati dell’Università Curtin di Bentley, in Australia, e dell’Università del Colorado Boulder, pubblicato sulla rivista Nature Communications, ha gettato nuova luce sull’evoluzione di questi leggendari animali. Un gruppo di ricerca, guidato da Alicia Grealy e Gifford Miller, ha condotto un’analisi su oltre 960 frammenti di gusci delle uova appartenenti a uccelli elefante prelevati da 291 siti malgasci, che includeva anche reperti provenienti dalla regione settentrionale dell’isola, per la prima volta esaminati dagli scienziati.

Gli Aepyornithidae, noti per le loro dimensioni molto variabili, avevano un peso che variava da un minimo di 41 a un massimo di circa mille chilogrammi. Questa famiglia include probabilmente la specie descritta da Marco Polo nel “Milione” come “uccello grifone”, un animale di grandezza smisurata simile all’aquila, ma di cui si sapeva molto poco. Gli uccelli elefante, privi della capacità di volo, sono scomparsi intorno al XVII secolo, presumibilmente a causa dell’arrivo dell’uomo sull’isola. Le ragioni precise della loro estinzione non sono ancora chiare, ma si ipotizza che l’attività umana abbia svolto un ruolo importante. Oggi, finalmente, si sa che gli uccelli elefante erano imparentati con i kiwi, uccelli neozelandesi che non possono volare.