OnePlus 11 supera la prova di JerryRigEverything: il telefono non si spezza come un grissino

Il OnePlus 11 finisce sotto le grinfie di JerryRigEverything, il celebre youtuber che sottopone i gadget tech a prove estreme, per testarne la resistenza.

Il content creator ha lacerato lo schermo del telefono e ha portato ai limiti la resistenza della scocca. I risultati, tutto sommato, sono più che positivi: il OnePlus 11 non è collassato su se stesso, dimostrandosi un prodotto di buona fattura. Insomma, non è fragilissimo e per distruggerlo bisogna impegnarsi un bel po’.

È una buona notizia per il consumatore, che grazie al test di JerryRigEverything sa di star acquistando uno smartphone che difficilmente verrà rovinato da danni accidentali.

JerryRigEverything ha documentato i suoi esperimenti in un video di 6 minuti, che trovate qua sopra. Il bending test viene superato a pieni voti: lo youtuber questa volta non è stato in grado di spezzare in due il dispositivo usando semplicemente la forza delle sue mani.

JerryRigEverything questa volta non è stato in grado di spezzare in due il dispositivo usando semplicemente la forza delle sue mani

Un passo in avanti, considerando che il modello precedente aveva fatto una finaccia. Ci sono comunque degli importanti margini di miglioramento: sebbene il case non ceda, la pressione ha comunque mandato in frantumi la scocca posteriori del OnePlus 11. Nota più che positiva: il pannello frontale in Glass Victus ha invece retto in modo ottimale.

JerryRigEverything se l’è anche presa con lo schermo, graffiandolo ripetutamente per testarne la resistenza. Bene ma non benissimo: dopo questo “trattamento” il lettore per le impronte digitali, integrato nel display, ha smesso completamente di funzionare.