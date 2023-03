La MINI Countryman elettrica sarà la prima vettura del brand a venire prodotta completamente in Germania

Il Gruppo BMW ha annunciato che la versione completamente elettrica della Countryman sarà anche la prima MINI interamente realizzata e prodotta in Germania. “Il futuro completamente elettrico di MINI inizierà nel 2023”, si legge nel comunicato che annuncia il nuovo progetto.

Il prossimo veicolo 100% elettrico di Mini sarà proprio la Countryman e verrà prodotta nello stabilimento del BMW Group di Lipsia, in Germania.

Sarà la prima volta che un modello MINI verrà prodotto interamente in Germania. La vettura tuttofare senza emissioni locali si adatta perfettamente al sito di produzione sostenibile del BMW Group a Lipsia, una delle fabbriche automobilistiche più moderne e sostenibili del mondo. In quanto progetto pilota dell’azienda per la creazione di uno “stabilimento verde”, entra qui in gioco una strategia di sostenibilità a lungo termine per la produzione e il consumo di energia