Il Galaxy Watch 6 avrà una batteria più capiente: ecco tutto quello che sappiamo

Il sito specializzato GalaxyClub.nl ha intercettato due nuove richieste di certificazione depositate da Samsung. Riguardano due batterie, quasi sicuramente progettate per la prossima generazione dello smartphone di Samsung.

Il Samsung Galaxy Watch6 dovrebbe così poter contare su una batteria più capiente, che porterà l’autonomia a livelli ancora più alti che in passato. Probabilmente anche quest’anno verranno presentate due versioni dello smartwatch: una da 40mm e l’altra da 44mm. Il blog olandese suggerisce che i due nuovi dispositivi siano indicati con il numero di modello SM-R93x e SM-R94x.

La batteria più piccola, tra le due depositate recentemente, ha una cella da 300 mAh e una capacità nominale effettiva di 295 mAh. È probabile che questa batteria venga utilizzata nel prossimo Galaxy Watch 6 da 40 mm. Per fare un confronto, il Galaxy Watch 5 da 40 mm viene fornito con una batteria da 284 mAh, che ha una capacità nominale di 276 mAh. Insomma, si tratta di un piccolo ma importante passo in avanti.

Anche se un aumento di 10-20 mAh potrebbe non sembrare una grande differenza, in realtà può tradursi in diverse ore extra di utilizzo giornaliero. Trattandosi di un wearable, la durata della batteria è semplicemente fondamentale ed è positivo che i produttori stiano facendo il possibile per migliorare questa specifica.

La batteria più grande, codice EB-BR945ABY, ha una capacità di 425 mAh, ma la capacità nominale sembra essere leggermente inferiore, intorno a 412 mAh. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un piccolo miglioramento rispetto al Galaxy Watch 5 da 44 mm, che ha una cella interna da 410 mAh, valutata a 397 mAh.