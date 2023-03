Fridays for Future: i ragazzi per il cambiamento climatico

A breve distanza dal prossimo sciopero globale per il clima del 3 marzo, il movimento climatico Fridays For Future ha annunciato i suoi nuovi portavoce.

Otto giovani, quattro ragazzi e quattro ragazze, saranno incaricati di rappresentare e diffondere il messaggio dell’onda verde che unisce l’impegno di migliaia di attivisti in centinaia di città italiane. Gli otto rappresentanti di Fridays For Future Italia sono stati scelti tramite votazione interna al movimento. Tra di loro ci sono Ester Barel di Milano, Agnese Casadei e Giacomo Zattini di Forlì, Marta Maroglio di Torino, Marzio Chirico e Alessandro Marconi di Roma, Marco Modugno di Bari, e Davide Dioguardi di Napoli, la maggior parte dei quali sono studenti. Il loro ruolo sarà quello di assistere nella gestione del movimento orizzontale di Fridays For Future, che continua a crescere a livello globale con l’obiettivo di aumentare la partecipazione alla lotta per la crisi climatica.

Dopo un periodo difficile segnato dalla pandemia di Covid-19, dall’invasione russa in Ucraina e dalla crisi energetica, l’attivismo ha spesso avuto un ruolo secondario. Tuttavia, oggi i giovani del movimento, ispirati da Greta Thunberg, vogliono tornare ad essere ascoltati con azioni più decise, se necessario, nella loro missione di combattere la crisi climatica.

Lo slogan che hanno scelto è “La nostra rabbia è energia rinnovabile“, che trasmette un messaggio chiaro e diretto. Zattini, uno dei portavoce, ha anche spiegato che la generazione più giovane è stata fortemente colpita dagli eventi degli ultimi anni e che molti giovani trovano nell’impegno per il clima un modo positivo per trasformare la rabbia e la paura in azioni concrete.