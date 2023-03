AviaRoma: la nuova frontiera del trasporto aereo privato

L’app di AviaRoma fornirà una vasta gamma di servizi legati alla destinazione, creando un’esperienza di viaggio personalizzata. Gli ideatori del progetto sono definiti “visionari” e puntano a rivoluzionare il mondo dell’aviazione commerciale, superando sia il modello delle vecchie compagnie aeree, in uso dagli anni ’60-’70, sia quello delle compagnie low–cost che hanno dominato il mercato negli ultimi vent’anni. Il responsabile del progetto AviaRoma, Robert Flavio Paltrinieri, che ha esperienza nel settore del trasporto aereo, ha spiegato che l’obiettivo della compagnia è di offrire viaggi quasi gratuiti.

Questo è possibile perché il core business di AviaRoma non è il servizio di trasporto aereo in sé, ma piuttosto una piattaforma digitale dedicata ai passeggeri che permetterà loro di accedere e acquistare servizi e prodotti direttamente dal territorio di destinazione tramite l’app. In questo modo, il servizio aereo diventa solo una parte marginale del sistema produttivo, mentre il valore principale è costituito dalla comunità di fornitori di servizi e prodotti presenti nella piattaforma.

Per quanto riguarda il personale, Paltrinieri ha dichiarato che AviaRoma adotterà un modello chiamato “Iper Welfare“, che prevede di fare in modo che i dipendenti siano pienamente soddisfatti del loro lavoro. La compagnia aerea sarà la prima a premiare tutto il suo personale, condividere gli utili con loro e offrire loro vantaggi come laboratori, piscine, spa e musicoterapia. Inoltre, AviaRoma intende fornire altri benefici, come programmi di studio universitari per i figli dei dipendenti.

Gaetano Rizzi, ex pilota di linea di Alitalia con 24.000 ore di volo, responsabile dell’addestramento dei piloti per la Guardia di Finanza e amministratore delegato di alcune società, ha spiegato che AviaRoma ha una visione diversa rispetto al passato, in cui il prodotto era il volo stesso, mentre oggi il prodotto è l’ecosistema del viaggiatore aereo e il valore è il passeggero. La compagnia aerea si concentra su tre pilastri fondamentali: il passeggero, il territorio e l’applicazione che connette il passeggero al territorio.

AviaRoma è la prima compagnia aerea al mondo di “airsharing“, in cui il passeggero è visto come un “accounter” che vuole viaggiare in modo semplice e con diversi sistemi di pagamento, con un interesse per il risparmio. La compagnia offre prezzi competitivi, con tariffe ante-Covid e prezzo fisso uguale per tutti, senza la logica del pricing dinamico che aumenta il costo del volo con l’avvicinarsi della data di partenza.