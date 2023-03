“Allotrapianto: il trattamento efficace per la lombalgia cronica

Un trattamento minimamente invasivo che inietta tessuto discale eterologo nella colonna vertebrale, pensato per alleviare il dolore associato alla malattia degenerativa del disco, offre un miglioramento significativo del dolore e della funzionalità per un periodo prolungato, secondo una nuova ricerca che sarà presentata alla riunione scientifica annuale della Society of Interventional Radiology a Phoenix. Il trattamento, noto come integrazione di allotrapianto di disco vitale, inietta cellule specializzate e fluido nel disco danneggiato del paziente. Le cellule del fluido iniettato incoraggiano le cellule del disco danneggiato a rigenerarsi con tessuto sano. Il tessuto discale è una struttura cartilaginea presente tra le vertebre della colonna vertebrale. Ha la funzione di ammortizzare gli shock e di distribuire il carico sulla colonna vertebrale. È composto da un anello esterno fibroso chiamato anulus fibroso e da un nucleo centrale gelatinoso chiamato nucleo polposo. L’anello fibroso è costituito da strati concentrici di fibre di collagene disposte in modo circolare che mantengono il nucleo polposo al suo interno. Quando il tessuto discale viene danneggiato o si degenera, può causare dolori alla schiena o alle gambe, o persino problemi neurologici, come la compressione del midollo spinale o delle radici nervose. Come succede anche nella malattia degenerativa del disco, che è la principale causa di lombalgia cronica.

“Il significativo miglioramento del dolore e della funzionalità è promettente per i pazienti che soffrono di lombalgia cronica, una condizione che può avere un forte impatto sulla qualità della vita”, ha dichiarato l’autore principale Douglas Beall, primario di radiologia presso la Clinical Radiology of Oklahoma. “Il mal di schiena è la principale causa di limitazione dell’attività e di assenteismo sul posto di lavoro. Questo trattamento può aiutare i pazienti a tornare a un livello di attività normale per un periodo di tempo più lungo”.

Trattamento con allotrapianto: lo studio conferma essere un’opzione efficace per la lombalgia cronica da malattia degenerativa del disco

Il 60% dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento con allotrapianto per la lombalgia cronica ha riportato un miglioramento del dolore superiore al 50%. Il 70% dei pazienti ha riportato un miglioramento di oltre 20 punti nel punteggio ODI. Non sono stati segnalati eventi avversi persistenti. “I trattamenti esistenti per la lombalgia cronica, dovuta alla malattia degenerativa del disco, sono spesso inefficaci o gli effetti sono di breve durata”, ha dichiarato Beall. Abbiamo bisogno di trattamenti migliori per questa patologia, poiché le cure conservative non forniscono i risultati a lungo termine che i pazienti meritano”. Il trattamento con allotrapianto iniettabile potrebbe essere la risposta per molte persone”. Secondo i ricercatori, l’uso dell’allotrapianto potrebbe persino contribuire a ridurre l’uso di oppioidi tra i pazienti affetti da lombalgia cronica, il che sarebbe particolarmente significativo per i pazienti più giovani che hanno davanti a sé anni di funzionalità e qualità di vita. Il trattamento non richiede incisioni e i pazienti possono tornare a casa il giorno stesso.