Renfield: Nicolas Cage parla di come ha ridato vita a Dracula

Ecco le parole di Nicolas Cage su come ha dato vita a Dracula in Renfield, e delle sue ispirazioni per il personaggio.

Total Film ha condiviso una nuova immagine dal film Renfield, in cui vediamo Nicolas Cage nei panni di Dracula. Di recente l’attore ha parlato del suo personaggio e di come abbia ridato vita ad un character storico della cultura horror.

Ecco le sue parole:

Dracula è una sfida, è un personaggio che è stato fatto già così tante volte. C’è chi lo ha fatto meglio e c’è chi lo ha fatto peggio. Quelli che ammiro di più sono i Dracula di Christopher Lee, Frank Langella, Bela Lugosi e Gary Oldman. Ma vorrei cercare di dare qualcosa di nuovo al personaggio. Da un lato è come se avessi saputo da sempre che lo avrei fatto.

E sulle ispirazioni ha dichiarato:

Sono tornato indietro a Christopher Lee. Lo conoscevo, abbiamo fatto una scena insieme in L’Ultimo dei Templari. Abbiamo avuto un po’ di conversazioni, e mi ha ricordato mio padre. Da quel momento è divenuto una sorta d’ispirazione per me.

Nel cast, oltre a Cage e Nicolas Hoult, Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez: Renfield è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.

Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co-presidenti Bryan Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e Sean Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e da Chris McKay. La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani) è produttrice esecutiva.

Sinossi:

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.