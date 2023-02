Le microplastiche nel cibo delle madri potrebbero accumularsi nei feti

Le particelle di microplastiche ingerite passano dai topi in gravidanza ai loro feti compromettendone lo sviluppo. Secondo uno studio della Rutgers lo stesso processo avviene negli esseri umani. “Molto rimane sconosciuto, ma questo è certamente motivo di preoccupazione e di studio”, ha dichiarato Philip Demokritou, titolare della cattedra Henry Rutgers e professore di nanoscienze e bioingegneria ambientale presso la Rutgers School of Public Health. L’erosione rimuove particelle microscopiche dai miliardi di tonnellate di plastica che sono esposte agli elementi nell’ambiente. Queste particelle si mescolano al cibo che mangiamo e all’aria che respiriamo. Una persona normale ne ingerisce una quantità pari a quella di una carta di credito ogni settimana, ha detto Demokritou. Studi precedenti condotti su animali da laboratorio gravidi hanno rilevato che l’aggiunta di queste plastiche al cibo danneggia la prole in molti modi, ma questi studi non hanno determinato se le madri abbiano trasmesso le plastiche ai loro figli nell’utero. Lo studio ha fornito plastiche in nanoscala appositamente marcate a cinque ratti gravidi. Le immagini successive hanno rilevato che queste particelle di nanoplastica permeavano non solo la placenta, ma anche il fegato, i reni, il cuore, i polmoni e il cervello della prole. Questi risultati dimostrano che le plastiche di polistirene, in scala nanometrica, possono violare la barriera intestinale dei mammiferi gravidi, la barriera materno-fetale della placenta e tutti i tessuti fetali. Studi futuri indagheranno su come diversi tipi di plastica attraversino le barriere cellulari, su come le dimensioni delle particelle di plastica influenzino il processo e su come la plastica danneggi lo sviluppo fetale, hanno detto i ricercatori.

“L’uso della plastica è esploso a partire dagli anni ’40 grazie al suo basso costo e alle sue proprietà versatili. Dei 9 miliardi di tonnellate metriche prodotte negli ultimi 60 anni, l’80% è finito nell’ambiente e solo il 10% è stato riciclato”, ha dichiarato Demokritou, che lavora anche alla Rutgers School of Engineering e dirige il Nanoscience and Advanced Materials Research Center presso l’Environmental and Occupational Health Sciences Institute.

Le micro-nano-plastiche

Le plastiche a base di petrolio non sono biodegradabili, ma gli agenti atmosferici e la fotossidazione ne spezzano i piccoli frammenti. Questi piccoli frammenti, chiamati micro-nano-plastiche, si trovano nei polmoni, nella placenta e nel sangue degli esseri umani, sollevando preoccupazioni per la salute umana. “Come ricercatori di salute pubblica, stiamo cercando di valutare i rischi per la salute derivanti da questo contaminante emergente per informare i responsabili politici e sviluppare strategie di mitigazione. L’obiettivo è anche quello di aumentare il riutilizzo e il riciclo della plastica e persino di sostituirla con plastiche biodegradabili e a base di biopolimeri. Questo fa parte del nostro più grande obiettivo sociale verso la sostenibilità”. È ora certo che l’alimentazione di animali da laboratorio gravidi con plastiche in scala nanometrica (un nanometro è un miliardesimo di metro, quindi le particelle sono troppo piccole per essere viste) limita la crescita della prole e danneggia lo sviluppo di cervello, fegato, testicoli, sistema immunitario e metabolismo. “Non è ancora stato dimostrato che le quantità di plastica in nanoscala che gli esseri umani in gravidanza ingeriscono inevitabilmente facciano la stessa cosa ai loro figli, anche se alcuni studi suggeriscono che la plastica influisce sullo sviluppo embrionale umano, ha detto Demokritou.