eBay: parte il programma Come Nuovo, tra l’usato e il ricondizionato

Sebbene acquistare un oggetto nuovo sia facile, c’è un mercato sottovalutato che molto spesso viene dimenticato: si tratta del ricondizionato (e affini), un gruppo di vendite a cui eBay tiene molto, e che ha deciso di promuovere con la sua attività Come Nuovo, che si pone l’obiettivo di dare la giusta importanza ai prodotti nuovi con difetti, usati, ricondizionati e rigenerati.

Potete trovare la pagina dedicata all’attività seguendo questo link: una volta visitata, noterete al suo interno tre macro categorie.

Il Programma Ricondizionato

Con ricondizionato, intendiamo un prodotto usato che, dopo un’attenta manutenzione tecnica, funzionale e estetica, viene sigillato di nuovo e venduto. Nonostante quindi il prodotto finale verrebbe acquistato con tutte le attenzioni del caso, spesso con tanto di scatola, prodotti accessori e quant’altro, il prezzo comunque vedrebbe una riduzione.

Sulla pagina dedicata al Programma Ricondizionato, potete infatti scoprire dozzine di prodotti, divise per categoria, con sconti fino al 50%. Tra le tante, spiccano ovviamente gli smartphone, i computer, ma anche le TV, le console e i dispositivi di archiviazione, tutti oggetti acquistabili a prezzi ridotti ma con la giusta garanzia di funzionamento.

Ricambi auto e moto usati e rigenerati

Curare la propria auto ogni giorno è ciò che serve per permetterle di percorrere chilometri e chilometri senza lasciarci a piedi. Purtroppo però, i vari ricambi costano molto, e spesso la spesa arriva sulle centinaia di euro. Fortunatamente, eBay permette di acquistare anche i ricambi usati o rigenerati, per la propria auto o moto.

Che sia per la carrozzeria, per gli interni o eventuali parti meccaniche, su eBay potete trovare tante interessanti componenti utili per sistemare la propria vettura. Passando per fanali e ricambi elettrici, arrivando fino addirittura alla trasmissione e alla climatizzazione, vi basterà entrare sulla pagina dedicata per vedere le varie offerte.

Imperfects

Le piccole imperfezioni sono ciò che rendono un oggetto unico, ma in alcuni casi anche più economico: parliamo della sezione Imperfects di eBay, che permette di scoprire prodotti scontati fino al 60% a causa di piccoli difetti.

Abbigliamento, smartphone, ma anche orologi e gioielli, ogni singola imperfezione, oltre a rendere l’oggetto un pezzo unico, lo porta ad un costo inferiore, dando ai compratori la possibilità di essere acquistato ad un prezzo minore. Tutti questi sconti, anche grazie ai filtri, sono disponibili sulla pagina dedicata.