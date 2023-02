DDL Anziani: invecchiamento attivo con animali domestici

Il disegno di legge per sostenere le politiche per gli anziani deve ora considerare i benefici della relazione con gli animali domestici.

La Commissione Affari Sociali del Senato ha finalmente approvato un innovativo emendamento che mira a promuovere il mantenimento degli animali domestici tra gli anziani. Questo nuovo principio è stato introdotto per contrastare la solitudine, mantenere l’indipendenza funzionale e preservare una buona qualità della vita in età avanzata. Studi scientifici hanno dimostrato che la presenza di un animale domestico può aumentare la sopravvivenza dei pazienti con problemi cardiaci, ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna, migliorare la fragilità ossea e ridurre il colesterolo e la depressione.

L’emendamento prevede infatti diverse misure per promuovere la presenza degli animali domestici tra gli anziani. In particolare, sarà garantito l’accesso degli animali domestici nei Centri per anziani, verrà offerta la possibilità di curare gratuitamente gli animali da parte degli anziani con difficoltà economiche, gli operatori che si prendono cura degli anziani saranno formati per comprendere le esigenze degli animali domestici e, in caso di necessità, verrà fornito un supporto alle persone anziane nella gestione degli animali.

Il presidente della SIGG e professore di Geriatria presso l’Università di Firenze, Andrea Ungar, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento del principio di attenzione e tutela delle persone anziane che vivono con animali domestici. Questo passo importante tiene conto del fatto che il mantenimento degli animali domestici ha un costo medio annuale di circa 660 euro e ha numerosi benefici per gli anziani. La presenza di un animale domestico stimola gli anziani a muoversi, favorisce le relazioni sociali e risveglia l’elasticità mentale, contribuendo a una vita più sana e prolungata.