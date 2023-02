Gli scienziati hanno scoperto che gli alieni usano i buchi neri?

Alcuni scienziati sostengono che gli alieni usano i buchi neri come computer quantistici. Questo è il motivo per cui non abbiamo ancora trovato prove di vita aliena

Un gruppo di ricercatori tedeschi e georgiani sostiene che civiltà extraterrestri avanzate potrebbero utilizzare i buchi neri come computer quantistici. Secondo loro, questo potrebbe essere il motivo per cui scienziati e astronomi non hanno trovato alcun segno di vita nell’universo. Questa teoria è stata descritta in un nuovo documento preprint (che quindi deve ancora essere sottoposto a revisione) che esplora l’ipotesi e una potenziale soluzione. Secondo il team, concentrarsi sulla ricerca di segni di buchi neri artificiali potrebbe indicare una civiltà aliena avanzata. Parlando della loro ricerca tramite Futurism, il fisico teorico Gia Dvali che lavora per il Max Planck Institute for Physics e per l’Arnold Sommerfeld Center della Ludwig Maximilians University di Monaco, il professore di fisica Zaza Osmanov, della School of Physics, della Free University of Tbilisi e del Georgian National Astrophysical Observatory, affermano che gli scienziati hanno cercato soprattutto messaggi radio. Ci sono stati anche diversi tentativi di trovare candidati alle sfere di Dyson, ipotetiche enormi strutture di rivestimento che potrebbe essere applicata attorno ad un corpo stellare allo scopo di catturarne l’energia. Poiché la ricerca di vita extraterrestre è complessa, occorre verificare tutti i possibili canali. Per questo motivo, gli scienziati dovrebbero cercare le firme tecnologiche emanate da potenziali mega strutture costruite intorno ad altri oggetti celesti. Tra questi, pulsar, stelle nane bianche e buchi neri. Si raccomanda anche di cercare l’informatica quantistica su larga scala che consentirebbe agli alieni di elaborare rapidamente i dati. “Non importa quanto avanzata sia una civiltà o quanto diverse siano la composizione delle particelle e la chimica, siamo unificati dalle leggi della fisica quantistica e della gravità”, hanno dichiarato Dvali e Osmanov a Science Alert. Grazie a queste leggi, i buchi neri sarebbero il modo più efficiente per immagazzinare informazioni quantistiche. Il concetto si basa su una teoria dell’astrofisico Roger Penrose.

Negli anni ’80, egli suggerì che i buchi neri potevano essere una fonte illimitata di energia. Ha anche proposto un metodo per estrarre l’energia rotazionale di un buco nero in movimento e ha suggerito che una civiltà avanzata potrebbe ottenerlo abbassando e poi rilasciando una massa da una struttura che è co-rotante, riferisce la Resonance Science Foundation. Tuttavia, gli attuali ricercatori ritengono che piccoli buchi neri creati artificialmente potrebbero fungere da condensatori di informazioni quantistiche. E questi dati potrebbero essere utilizzati per trovare la vita su altri pianeti. I ricercatori propongono inoltre che l’osservatorio di neutrini IceCube nell’Antartico possa rilevare le firme tecnologiche dei computer quantistici dei buchi neri, grazie al tipo di radiazione rilasciata. Questo è solo un potenziale esempio di una nuova ed entusiasmante direzione per la scoperta di vita extraterrestre e una soluzione al paradosso di Fermi.

Il paradosso di Fermi, attribuito al fisico Enrico Fermi, sorge nel contesto di una valutazione della probabilità di entrare in contatto con forme di vita intelligente extraterrestre.

Si riassume solitamente nel seguente ragionamento: dato l’enorme numero di stelle nell’universo osservabile, è naturale pensare che la vita possa essersi sviluppata in un grande numero di pianeti e che moltissime civiltà extraterrestri evolute siano apparse durante la vita dell’universo. Da tale considerazione nasce la domanda:

«Se l’Universo e la nostra galassia pullulano di civiltà sviluppate, dove sono tutte quante?»

oppure:

«Se ci sono così tante civiltà evolute, perché non ne abbiamo ancora ricevuto le prove, come trasmissioni radio, sonde o navi spaziali?»

Questo quesito serve di solito come monito alle stime più ottimistiche dell’equazione di Drake, che proporrebbero un universo ricco di pianeti con civiltà avanzate in grado di stabilire comunicazioni radio, inviare sonde o colonizzare altri mondi.

Il “paradosso” è il contrasto tra l’affermazione, da molti condivisa e sostenuta da stime di Drake, che non siamo soli nell’Universo e i dati osservativi che contrastano con questa ipotesi. Ne deriva che: o l’intuizione e le stime come quelle di Drake sono errate, o la nostra osservazione/comprensione dei dati è incompleta.