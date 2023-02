Disney+ marzo 2023: ecco tutte le uscite del mese

Disney+ ha diffuso tutte le uscite di marzo 2023 sulla piattaforma streaming. Tra queste le più importanti riguardano la terza stagione di The Mandalorian, ed il film thriller Lo Strangolatore di Boston.

Ecco tutte le uscite:

Abbott Elementary – Stagione 2 (1 marzo)

Star Wars: The Mandalorian – Stagione 3 (1 marzo)

Sei tu, Michael (3 marzo)

Lo Strangolatore di Boston (17 marzo)

Up Here (24 marzo)

Kindred (29 marzo)

Bear Grylls: Celebration Edition: La Sfida (8 marzo)

Ritrovarsi in Rye Lane (31 marzo)

What we do in the Shadows – Stagione 4 (22 marzo)

Chang a Canestro (10 marzo)

Unprisoned (10 marzo)

L’8 marzo per la Giornata Internazionale della Donna verrà proposta la collezione Donne Protagoniste

Grey’s Anatomy – Stagione 19 (22 marzo)

Station 19 – Stagione 6 (22 marzo)

C’è grande attesa, chiaramente, per la terza stagione di The Mandalorian, ma sono anche presenti nel calendario altre serie TV che hanno appassionato gli utenti della piattaforma, come Grey’s Anatomy e What we do in the Shadows, che arriverà con la sua quarta stagione.

Tra i titoli meno noti c’è Sei tu, Michael, un documentario che racconta di Spencer Matthews, l’imprenditore partito alla volta dell’Everest per andare sulle tracce del fratello Michael, che dopo aver scalato l’Everest nel 1999, scomparve senza mai essere trovato.

Mentre Up Here è una commedia musicale romantica ambientata a New York nel 1999; il 29 marzo uscirà la serie Kindred, incentrata sulla storia di Dana, una scrittrice nera che vivrà tra passato e presente situazioni che hanno a che fare con l’autodeterminazione ed il sentimento.

Infine, in Bear Grylls: Celebration Edition: La Sfida, il noto e avventuroso personaggio insegnerà ai suoi ospiti più famosi come fronteggiare situazioni di sopravvivenza.