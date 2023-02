Cervello tranquillo grazie alla camminata nella natura

Molte persone si sentono liberate e in grado di staccare la spina dopo aver trascorso qualche ora o alcuni giorni immersi nella natura. Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature ha dimostrato che l’esposizione ripetuta alla natura non ha un effetto positivo solo sulla nostra routine quotidiana, ma anche sulla nostra amigdala, una specifica parte del cervello responsabile del controllo delle emozioni e dei sentimenti.

L’amigdala gestisce molti processi che influenzano il nostro comportamento, tra cui il senso di sazietà, la paura, lo stress, l’aggressività e il comportamento sessuale. Secondo lo studio, le persone che sono a contatto frequente con la natura hanno un’attivazione meno intensa dell’amigdala durante le situazioni di stress.

Gli effetti benefici si sono dimostrati evidenti già dopo un’ora di camminata nella natura. Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, l’interazione con l’ambiente naturale può avere un impatto positivo sulla salute mentale. Questo è particolarmente significativo considerando che la maggior parte delle persone vive in ambienti urbani e, infatti, studi precedenti hanno già dimostrato che l’esposizione alla natura può aumentare la felicità, ridurre lo stress e migliorare la memoria.

Il nuovo studio ha rivelato che l’esposizione ripetuta nella natura può anche ridurre la continua ed eccessiva attivazione dell’amigdala in situazioni di stress, aiutando a prevenire lo sviluppo di disturbi come ansia, depressione e panico. In buona sostanza, camminare in un ambiente naturale può essere un modo efficace per proteggere la salute mentale e attenuare gli effetti negativi della vita urbana.