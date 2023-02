La disforia di genere nei giovani è in aumento, e così anche il disaccordo professionale

Un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti si identifica come transgender e viene loro offerto un trattamento medico, soprattutto negli Stati Uniti. Ma alcune e autorità europee invitano alla cautela a causa della mancanza di prove solide. In un nuovo rapporto di The BMJ Investigations Unit, Jennifer Block, giornalista investigativa, esamina le prove di efficacia alla base di questa impennata di trattamenti. Un numero maggiore di adolescenti senza una storia di disforia di genere si presenta alle cliniche di genere. Ad esempio, una recente analisi delle richieste di rimborso assicurativo ha rilevato che quasi 18.000 minori statunitensi hanno iniziato ad assumere bloccanti della pubertà o ormoni dal 2017 al 2021, con un aumento annuale. Nel frattempo, il numero di cliniche private statunitensi che si occupano di fornire ormoni e interventi chirurgici è cresciuto da pochi, dieci anni fa, a più di 100 oggi. Le associazioni mediche americane sono schierate a favore delle “cure per l’affermazione del genere” per la disforia di genere, che possono includere il trattamento ormonale per sopprimere la pubertà e promuovere le caratteristiche sessuali secondarie, e la rimozione o l’aumento chirurgico di seni, genitali e altre caratteristiche fisiche. Tre organizzazioni in particolare hanno avuto un ruolo importante nel plasmare l’approccio statunitense alla cura della disforia di genere: L’Associazione Professionale Mondiale per la Salute Transgender (WPATH), l’Accademia Americana di Pediatria e la Società Endocrina, che hanno tutte linee guida o politiche che sostengono il trattamento medico precoce della disforia di genere nei giovani.

Trattamento medico incontestabile o fase transitoria?

Queste approvazioni sono spesso citate per suggerire che il trattamento medico è incontestabile e supportato da una scienza rigorosa, ma gli organi di governo di tutto il mondo sono giunti a conclusioni diverse riguardo alla sicurezza e all’efficacia di alcuni trattamenti, osserva Block. Per esempio, il Consiglio nazionale svedese per la salute e il benessere, che stabilisce le linee guida per l’assistenza ha stabilito, le prove alla base di queste linee guida all’inizio di quest’anno, affermando che i rischi dei bloccanti della pubertà e del trattamento con ormoni “attualmente superano i possibili benefici” per i minori. E il National Health Service England (NHS England), che è nel mezzo di una revisione indipendente dei servizi per l’identità di genere, ha recentemente dichiarato che ci sono “prove scarse e inconcludenti a sostegno del processo decisionale clinico” per i minori con disforia di genere, e che per la maggior parte di coloro che si presentano prima della pubertà si tratterà di una “fase transitoria”, che richiede ai medici di concentrarsi sul supporto psicologico e di essere “consapevoli” dei rischi di una transizione anche sociale.

Maturità emotiva e cognitiva basata su evidenze scientifiche

Il professor Mark Helfand della Oregon Health and Science University ha individuato diverse carenze nelle raccomandazioni del WPATH, come la mancanza di un sistema di classificazione per indicare la qualità delle prove, mentre il professor Gordon Guyatt della McMaster University ha riscontrato “gravi problemi” con le linee guida della Endocrine Society, tra cui l’abbinamento di raccomandazioni forti con evidenze deboli. Helfand spiega che definire una raccomandazione “basata sulle evidenze” dovrebbe significare che un trattamento non è stato solo studiato sistematicamente, ma che sono state trovate prove di alta qualità a sostegno del suo utilizzo. Nonostante queste preoccupazioni, la WPATH raccomanda che i giovani abbiano accesso ai trattamenti dopo una valutazione completa, affermando che “la base di evidenza emergente indica un miglioramento generale nella vita degli adolescenti transgender”. Eli Coleman, autore principale degli standard di cura della WPATH ed ex direttore dell’Istituto per la salute sessuale e di genere dell’Università del Minnesota, ha dichiarato al BMJ che le nuove linee guida della WPATH sottolineano “un’attenta valutazione prima di qualsiasi intervento” da parte di medici che abbiano una formazione e una competenza adeguate a garantire che i minori abbiano “la maturità emotiva e cognitiva per comprendere i rischi e i benefici”. Ma senza un test diagnostico oggettivo altri rimangono preoccupati, indicando esempi di adolescenti che vengono “avviati rapidamente all’intervento medico” con un coinvolgimento minimo o nullo della salute mentale. Nel suo rapporto intermedio riguardo una revisione nazionale dei servizi per i giovani con problemi di identità di genere, Hilary Cass ha osservato che alcuni operatori del Servizio sanitario nazionale hanno riferito di sentirsi “sotto pressione per adottare un approccio affermativo e indiscutibile, in contrasto con il processo standard di valutazione e diagnosi clinica che sono stati addestrati a intraprendere in tutti gli altri incontri clinici”. Per Guyatt, le affermazioni di certezza rappresentano sia il successo che il fallimento del movimento della medicina basata sull’evidenza. “Quando c’è stata una rigorosa revisione sistematica delle prove e il risultato finale è “‘non lo sappiamo’”, afferma, “chiunque affermi di saperlo non si basa su reali evidenze scientifiche”.

Mentre la comunità scientifica continua il suo dibattito, quello che è certo è che la questione è ancora in fase di costruzione.