Il primo studio scientifico sull’impatto dell’uso di cannabis sul post-operatorio

Con l’alleggerimento delle precedenti restrizioni sulla cannabis medica e ricreativa negli Stati Uniti, una percentuale crescente della popolazione riferisce di aver fatto uso di questa sostanza. Tra il 2016 e il 2018, più del 22% dei residenti del Massachusetts ha riferito di aver fatto uso di cannabis per motivi medici o ricreativi. Tuttavia, si sa poco sull’uso di cannabis nei pazienti che si sottopongono a interventi chirurgici o procedure interventistiche, dove l’uso di cannabis ha importanti implicazioni cliniche aggiuntive. Nel nuovo studio pubblicato su The Lancet’s eClinical Medicine i ricercatori, guidati dagli anestesisti del Beth Israel Medical Center (BIDMC), hanno analizzato i dati de-identificati dei pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca a Boston, tra il 2008 e il 2020. Gli scienziati hanno scoperto che i consumatori di cannabis avevano una maggiore complessità di condizioni coesistenti, compresi i disturbi dell’umore (come la depressione e i disturbi da uso di sostanze). I pazienti, con un disturbo da uso di cannabis diagnosticato, richiedevano più spesso un’assistenza sanitaria avanzata post-procedurale – come il ricovero in un’unità di terapia intensiva – rispetto ai non consumatori. Tuttavia, i pazienti il cui uso di cannabis non è stato classificato come disturbo avevano minori probabilità di richiedere assistenza sanitaria avanzata dopo l’intervento chirurgico rispetto ai pazienti che non fanno mai uso di cannabis.

“La nostra analisi ha rivelato che l’uso di cannabis è molto comune ed è sostanzialmente aumentato tra i pazienti sottoposti a intervento chirurgico, riflettendo le tendenze della popolazione generale; tuttavia, sono stati osservati effetti diversi sull’utilizzo dell’assistenza sanitaria post-procedurale tra i pazienti con un moderato uso non medico di cannabis e quelli con un disturbo da uso di cannabis”, ha detto l’autore Maximillian S. Schaefer, direttore del Center for Anesthesia Research Excellence del BIDMC. “Speriamo che i nostri dati aiutino i medici a capire come diversi modelli di consumo di cannabis possano rappresentare diverse popolazioni di pazienti, che a loro volta si traducono in diversi profili di rischio perioperatorio”.

Qualche dato

In questo studio di registro ospedaliero, Schaefer e colleghi hanno analizzato i dati de-identificati di 210.639 pazienti adulti sottoposti a chirurgia non cardiaca al BIDMC tra gennaio 2008 e giugno 2020. Il consumo di cannabis non medica è stato identificato prima delle procedure, durante interviste strutturate di routine sulle abitudini di consumo di droga passate e in corso, in accordo con le raccomandazioni dell’American Society of PeriAnesthesia Nursing. I pazienti con disturbo da uso di cannabis sono stati identificati attraverso codici diagnostici. Nell’intero periodo di studio, i ricercatori hanno scoperto che più di 16.000 pazienti, il 7,7%, ha fatto uso di cannabis prima dell’intervento, di cui 14.045 (87%) sono stati identificati come consumatori per scopo ricreativo e 2.166 (13%) hanno avuto una diagnosi di disturbo da uso di cannabis. Di tutti i pazienti sottoposti a intervento chirurgico, un totale di 24.516 pazienti, il 12%, ha richiesto un utilizzo avanzato dell’assistenza sanitaria post-procedurale, di cui 1.465 pazienti si sono auto-identificati come consumatori ricreativi di cannabis, 418 pazienti hanno presentato un disturbo da uso di cannabis e 22.633 pazienti non hanno riferito un uso continuo di cannabis.

Nel complesso, i pazienti che si sono auto-identificati come consumatori di cannabis erano in media più giovani, più spesso di sesso maschile e con maggiori probabilità di soffrire di depressione, ansia e disturbi schizoaffettivi. I disturbi da uso di sostanze legati ad alcol, cocaina, droghe per via endovenosa, farmaci da prescrizione e droghe psichedeliche erano più frequenti nei pazienti che facevano uso di cannabis. “Poiché queste comorbidità sono state associate a maggiori complicazioni, tra cui aritmie e morte cardiaca improvvisa dopo l’anestesia, un’anamnesi di disordine da uso di cannabis potrebbe essere un indicatore di fattori potenzialmente complicanti per i pazienti sottoposti ad anestesia, che a loro volta contribuiscono a richiedere un maggiore utilizzo dell’assistenza sanitaria dopo l’intervento”, ha detto Schaefer. Rispetto ai pazienti che non facevano uso di cannabis, i pazienti con una diagnosi di disturbo da uso di cannabis avevano maggiori probabilità di richiedere un utilizzo avanzato dell’assistenza sanitaria dopo l’intervento. In particolare, una diagnosi di disturbo da uso di cannabis era legata a maggiori probabilità di riammissione in ospedale a 30 giorni, rispetto ai pazienti che non ne facevano uso. Al contrario, i pazienti che hanno riferito di fare uso continuativo di cannabis a scopo non medico, avevano minori probabilità di ricorrere a un’unità sanitaria post-procedurale avanzata rispetto ai pazienti che non facevano uso. Inoltre, tale uso era legato a una minore durata della degenza ospedaliera rispetto ai pazienti non consumatori di cannabis.