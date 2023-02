Droni: Bds lancia software per controllarli a distanza

L’innovazione firmata Bds consente di utilizzare i droni in modo ancora più ampio: precedentemente, l’Enac, che regola il traffico aereo, non permetteva che il controllore fosse distante dal velivolo, ma ora questa regola è stata recentemente eliminata. La società sta sfruttando questa nuova normativa per lanciare sul mercato un nuovo drone guidato da software che può essere controllato da grandi distanze, con l’obiettivo di aumentare il proprio fatturato del 15%.

L’azienda, situata a Milano, ha circa 100 dipendenti ed è specializzata in sicurezza informatica, che va dalla gestione del denaro alla sorveglianza degli accessi e alle analisi video. Il fatturato complessivo è di 30 milioni di euro ma, attualmente, la produzione e l’installazione di software per droni rappresenta solo una piccola parte del fatturato, pari a 4 milioni di euro.

È ormai evidente che c’è un grande interesse per le possibilità offerte dai droni più grandi, che possono essere utilizzati per il trasporto di beni e persone. Questo settore è in forte espansione, come dimostrano le oltre 700 aziende che operano in questo campo relativamente nuovo. In futuro, i droni saranno utilizzati per il controllo di aree e attività sensibili, ma anche per il trasporto di merci e persone. Bds fa parte della divisione del gruppo Sesa dedicata alle tecnologie di sicurezza, che ha sede a Firenze e ha un fatturato superiore a 2 miliardi di euro.

Il software sviluppato dall’azienda si chiama Cdms (Centrax drone management systems) e viene installato sui droni, che vengono acquistati dai grandi produttori. I potenziali clienti di questa innovazione sono gli stessi che fanno già parte del portafoglio di Bds, e stanno ricevendo informazioni su questa novità proprio in questi giorni. Il nuovo software offre maggiori possibilità di prevenzione dei rischi e quindi la possibilità di intervenire più rapidamente in caso di emergenze.