Confermati i legami genetici tra emicrania e glicemia

In uno studio pubblicato su Human Genetics, il professor Dale Nyholt e il dottorando Rafiqul Islam, della Queensland University of Technology (QUT), descrivono l’utilizzo di statistiche di studi di associazione genomica (GWAS) per analizzare centinaia di migliaia di genomi umani di persone che soffrono di emicrania e cefalea e di persone che non ne soffrono. Il professor Nyholt, del QUT Centre for Genomics and Personalised Health, ha affermato che la co-occorrenza di emicrania e glicemia (livelli di zucchero nel sangue) è stata segnalata in studi epidemiologici osservazionali, ma non si conosceva il legame genetico tra le due patologie.

“Circa il 15% della popolazione mondiale è affetto da emicrania e già nel 1935 l’emicrania era stata descritta come una ‘cefalea glicemica’”, ha detto il professor Nyholt. “Identificando correlazioni genetiche e geni condivisi nelle nostre analisi, abbiamo dedotto un’associazione causale, confermando e migliorando la comprensione della relazione tra emicrania, cefalea e tratti glicemici. I tratti glicemici come la resistenza all’insulina, l’iperinsulinemia (troppa insulina), l’ipoglicemia (basso livello di zucchero nel sangue) e il diabete di tipo 2 sono associati all’emicrania e alla cefalea”.

I ricercatori hanno eseguito analisi trasversali per stimare la correlazione genetica e hanno aggiunto che ulteriori analisi hanno evidenziato una relazione causale tra emicrania e cefalea e molteplici tratti glicemici. “Dei nove tratti glicemici esaminati, abbiamo trovato una correlazione genetica significativa per l’insulina a digiuno (livello di insulina nel sangue) e l’emoglobina glicata, sia con l’emicrania che con la cefalea, mentre il glucosio è risultato geneticamente correlato solo con l’emicrania”, ha affermato. “Abbiamo anche trovato regioni che ospitano fattori di rischio genetici condivisi tra l’emicrania e l’insulina a digiuno, il glucosio a digiuno e l’emoglobina glicata. Per la cefalea, regioni condivise con il glucosio, l’insulina a digiuno, l’emoglobina glicata e la proinsulina a digiuno”. Lo studio è stato pubblicato su Human Genetics.