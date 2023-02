Aladdin 2: Guy Ritchie torna a parlare del sequel

Ecco le parole del regista Guy Ritchie, che ha dichiarato di avere alcune idee in mente per Aladdin 2.

Dopo che alcuni anni fa era stato annunciato Aladdin 2, non sono stati offerti altri aggiornamenti sul progetto. Ma, da poco, il regista Guy Ritchie ha parlato del lungometraggio sequel, dichiarando che ci sono diverse idee su cui la produzione sta lavorando.

Ecco le sue parole:

Mi è piaciuto molto lavorare al primo film, è stata una grande esperienza. Tutto l’ambiente Disney è davvero professionale, e sotto questa prospettiva è stato davvero divertente. Mi piacerebbe molto fare il secondo film, vediamo come andranno le cose. Abbiamo alcune idee che stiamo portando avanti, sarebbe fantastico ritornare in quel mondo.

Secondo quanto è stato riferito in precedenza, il sequel di Aladdin non dovrebbe essere un rifacimento de Il Ritorno di Jafar, capitolo sequel del film animato.

Il cast del primo film include Mena Massoud, Naomi Scott e Will Smith, che dovrebbero ritornare a vestire i panni dei protagonisti. In particolare il Genio interpretato da Will Smith ha colpito in positivo sia il pubblico che la critica. La regia di Guy Ritchie ha suscitato qualche commento negativo, e non è chiaro se il regista tornerà a lavorare sul sequel.

Il live action ha ottenuto in totale un miliardo di dollari d’incassi, ed è tratto dal classico Disney del 1992. Nel cast del film ci sono anche Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad e Billy Magnussen. Al centro della storia c’è l’amore tra il ladro di strada Aladdin e la principessa Jasmine.