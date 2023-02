Tumori: le sfide dell’oncologia

I pazienti oncologici affrontano diverse sfide e ciò si traduce in un percorso di cura più lungo per il paziente e richiede una ristrutturazione dell’organizzazione delle cure, compresa la revisione dei luoghi e delle modalità. Inoltre, la carenza di personale, soprattutto di oncologi medici, richiede una valorizzazione di altre figure professionali come i medici di famiglia e gli infermieri di comunità, e una diversa distribuzione dei compiti tra i vari attori coinvolti. Nell’ambito dell’oncologia, una delle sfide principali consiste nell’implementare una “oncologia territoriale” e migliorare la comunicazione tra ospedale e territorio, attraverso l’adozione di un nuovo modello di “hub and comprehensive cancer centers network“.

In una regione come la Liguria, questo modello sembra essere più adatto alle sue caratteristiche geografiche e alle risorse disponibili. Ciononostante, è anche fondamentale rafforzare la prevenzione, attraverso l’adozione di stili di vita sani e l’attenzione alla diagnosi precoce, che rappresentano un pilastro fondamentale per una società informata e consapevole. In questo contesto, si è tenuto il convegno “Il futuro dell’oncologia. Nuovi bisogni socioassistenziali. La risposta di ospedale e territorio” presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Liguria, A.Li.Sa., ALS1, Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova e Ospedale Policlinico “San Martino”.