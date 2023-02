Il Signore degli Anelli: la Warner Bros. vuole fare nuovi film, ecco il piano della casa di produzione

Arrivano notizie importanti d’oltreoceano, considerando che i siti specializzati hanno parlato dell’intenzione della Warner Bros. e di New Line Cinema di realizzare nuovi film de Il Signore degli Anelli.

La Warner ha stipulato un accordo pluriennale che la lega con Embracer Group AB, permettendo la produzione di progetti su Il Signore degli Anelli e su Lo Hobbit. Embracer Group ha acquisito i diritti per produrre non solo film, ma anche giochi, merchandising e parchi a tema sul franchise. Tutto ciò dopo che lo scorso anno Embracer ha acquisito i diritti da The Saul Zaentz Company.

L’annuncio è arrivato durante la Investor Call di Warner Bros. Discovery di ieri, attraverso le parole del CEO David Zaslav, che ha parlato dell’intenzione di tornare ai fasti degli anni duemila, quando la Warner realizzava la trilogia de Il Signore degli Anelli, la saga di Harry Potter, ed i film sul Batman di Christopher Nolan.

Peter Jackson, che ha lavorato fino ad ora alla trilogia del Signore degli Anelli ed a quella su Lo Hobbit, ha dichiarato:

Vogliamo ascoltare Warner Bros. ed Embracer per capire la loro visione, e vedere come portare avanti il franchise.

Attualmente è in lavorazione il film d’animazione The Lord of the Rings: The War of Rohirrim, che uscirà nel 2024.

Ricordiamo che la Warner e gli eredi di Tolkien hanno avuto una disputa che è andata avanti fino al 2017, ed ora c’è di mezzo anche Amazon con la sua produzione di Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. Ma, quest’ultima, è focalizzata sulla Seconda Era dell’universo narrativo di Tolkien, che si tiene migliaia di anni prima delle storie de Il Signore degli Anelli. Mentre i diritti acquisiti dalla Warner per continuare con le nuove produzioni sono focalizzati sulla Terza Era.

La Warner potrebbe ora prestare la propria attenzione su character come Gandalf, Bilbo e Aragorn, personaggi molto amati e conosciuti, puntando proprio sul fatto che la Terza Era è quella maggiormente apprezzata e popolare.

I franchise Warner Bros.

Del resto la Warner Bros. ha dichiarato già l’anno scorso di volersi dedicare ai suoi franchise più importanti e remunerativi, portando ad una espansione considerevole di quelle storie. Il CEO David Zaslav ha sottolineato come l’obiettivo di Warner Bros. Discovery sia quello di concentrarsi su franchise come Harry Potter e Superman.

Ecco le sue parole:

Vogliamo focalizzarci molto sui franchise. Non abbiamo avuto film su Superman per 13 anni, e su Harry Potter per 15 anni. I film DC e quelli su Harry Potter hanno sempre offerto grandi guadagni alla Warner Bros. negli ultimi 25 anni.

David Zaslav ha anche sottolineato come il successo di House of the Dragon in televisione rinnovi questa idea di puntare su franchise consolidati, considerando come il telefilm abbia proseguito sul filone narrativo di Game of Thrones, risvegliando la passione dei fan della saga.