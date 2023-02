Creed 3: la critica lo definisce un grande debutto alla regia per Michael B. Jordan

Arriverà al cinema il 3 marzo il film Creed 3, e la critica d’oltreoceano ha già avuto modo di vedere li lungometraggio dicendo la sua. Un parere che è spiccato riguarda l’esordio alla regia di Michael B. Jordan, che è stato considrato all’altezza.

Kristian Harloff ha parlato di “un grande debutto alla regia per Michael B. Jordan, il film è un intenso viaggio emotivo. Jonathan Majors è stato capace di rubare la scena”.

Anche Perri Nemiroff di Collider ha particolarmente apprezzato la performance di Jordan come filmmaker, aggiungendo che Jonathan Majors è stato “feroce” nella sua interpretazione. Anche Kristian Harloff ha parlato dell’interprete come di una persona capace di “rubare la scena”. E poi l’introduzione di Mila Davis-Kent come Amara Creed è stata riconosciuta come capace di dare nuova vita al franchise.

Jana N Nagase ha apprezzato la regia di Michael B. Jordan, parlando anche della battaglia finale, definendola come “ben montata. La MVP del film è però Mila Davis-Kent, adorabile e capace di portare tanto cuore ed emotività”.

Michael B. Jordan è stato apprezzato pure da Matt Neglia, che ha sottolineato come il regista abbia fatto “un lavoro ammirabile. La sua performance è stata tra le migliori, e la scena di combattimento in IMAX posso definirla come fantastica”. Segnaliamo anche il giudizio di Erick 𝕄𝕄𝕋 Weber, che ha dichiarato come Creed 3 rappresenti “tutto ciò che si possa desiderare dal finale della trilogia”.