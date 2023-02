Venom 3: iniziata la pre-produzione del film

Postando su Instagram un video di dietro le quinte dal precedente film su Venom, l’interprete Tom Hardy ha scritto nella didascalia dl post che la fase di pre-produzione del lungometraggio Venom 3 è appena iniziata.

L’attore in precedenza aveva comunicato che la sceneggiatura del terzo capitolo è stata completata. il soggetto della storia è stato realizzato da Tom Hardy e Kelly Marcel, mentre la sceneggiatura è stata scritta dal solo Marcel. Quest’ultimo ha già lavorato sui due precedenti titoli di Venom.

Sony Pictures ha trovato la persona che si occuperà della regia di Venom 3, e stiamo parlando di Kelly Marcel, che, dopo aver scritto e prodotto i primi due capitoli della saga dello spiderverso, si cimenterà direttamente dietro la macchina da presa.

Non sono stati diffusi dettagli riguardo la storia di questo terzo capitolo, ma Andy Serkis, che ha diretto il secondo film, ha ha dichiarato qualche tempo fa sul nuovo lungometraggio:

C’è molto potenziale nel Venomverse, per far vivere molte avventure prima che l’inevitabile accada. Penso che Tom e Kelly stiano pensando al prossimo passaggio del percorso, perché avevamo già dei piani su ciò che sarebbe potuto accadere. In questi casi lavori per archi narrativi, non lo fai per singolo film.