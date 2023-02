Tchia: data d’uscita svelata ufficialmente durante lo State of Play

In occasione dello State of Play di questa sera, Tchia è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che svela infine la data d'uscita della'esclusiva PlayStation.

In occasione dello State of Play di questa sera è stata svelata con un trailer la data d’uscita ufficiale di Tchia. L’avventura tropicale di Awaceb sarà disponibile a partire dal 21 marzo 2023 su PC via Epic Games store e in esclusiva console su PS4 e PS5. Vediamo il filmato:

Tchia è tornato a mostrarsi recentemente in un nuovo video di gameplay che offre una panoramica delle meccaniche relative all’esplorazione. La protagonista potrà spostarsi tra i vari scenari dell’isola sfruttando la zattera, arrampicandosi e planando con un aliante per raggiungere i punti più elevanti dell’ambientazione.

Inoltre, potrà anche sfruttare la meccanica del “soul jumping“, una particolare abilità che permetterà alla piccola protagonista assumere il controllo delle creature e di molti degli oggetti che caratterizzano il lussureggiante paesaggio della Nuova Caledonia.

Annunciato durante i The Game Awards 2020, Tchia si presenta come un’open world dalle atmosfere esotiche e dalle meccaniche peculiari. Nel gioco avremo modo di assumere le sembianze di animali e oggetti per partire alla volta di un avventura incredibile che ci permetterà di scoprire i numerosi segreti celati dall’isola e dai suoi abitanti.