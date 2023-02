Shinji Mikami abbandona Tango Gameworks, lo studio di The Evil Within e Hi-Fi Rush

Shinji Mikami dice addio a Tango Gameworks. Il game director noto per aver diretto il primo Resident Evil e Dino Crisis, ha deciso di abbandonare il suo studio a distanza di ben 12 anni dalla sua fondazione. Di recente, l’autore ha contribuito alla creazione di titoli come Ghostwire Tokyo e l’apprezzato Hi-Fi Rush che ha fatto il suo debutto lo scorso mese su PC, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.

Vi scrivo oggi per rendere noto che Shinji Mikami ha deciso di lasciare Tango Gameworks nel corso dei prossimi mesi – si legge in una email scritta dal Senior Vice President Todd Vaughn ai dipendenti ZeniMax – Mikami-san è stato un grande leader e un grande mentore per gli sviluppatori più giovani, e nel corso degli ultimi dodici anni ha contribuito alla creazione del franchise di The Evil Within, di Ghostwire Tokyo e di Hi-Fi Rush”.

Nelle ultime ore anche Bethesda ha confermato ufficialmente l’addio di Mikami attraverso un breve messaggio pubblicato sui social. “Possiamo confermare che Shinji Mikami ha deciso di lasciare Tango Gameworks nei prossimi mesi. Lo ringraziamo per il suo lavoro come leader creativo nonché mentore per i giovani sviluppatori sui franchise di The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e naturalmente Hi-Fi RUSH. Auguriamo a Mikami-san il meglio per il futuro siamo entusiasti per ciò che si para all’orizzonte dei talentuosi sviluppatori di Tango Gameworks.”

Al momento, non è chiaro quale sarà il futuro di Shinji Mikami. Sappiamo che continuerà a mantenere il suo ruolo all’interno di Tango Gameworks per ancora qualche altro mese, ma non è dato sapere se continuerà a lavorare all’interno del settore. Qualche tempo fa aveva dichiarato che era intenzionato ad andare pensione, ma allo stesso tempo aveva anche riferito di voler sviluppare un ultimo gioco prima di ritirarsi definitivamente dalle scene videoludiche.