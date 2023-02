Sacs Tecnorib Miami Boat Show 2023: presentati gli speedboat Pirelli

I nuovi speedboat si uniscono al Pirelli 42, che aveva fatto il suo debutto al salone nautico di Fort Lauderdale nel 2022. Il Pirelli 50 è l’ammiraglia della famiglia di speedboat Pirelli, caratterizzata dalla sua anima corsaiola, presente anche nelle altre versioni come il Pirelli 42, il Pirelli 35 e il Pirelli 30. Il Pirelli 30, presentato in anteprima mondiale al BOOT di Düsseldorf, è stato progettato esclusivamente con una configurazione fuoribordo per enfatizzare l’aspetto più sportivo e adrenalinico del marchio.

La linea dei maxirib è innovativa grazie al layout walkaround progettato da Ted Mannerfelt, che ha rivoluzionato il mondo dei gommoni di grandi dimensioni migliorando sia lo stile che la vita a bordo. Tutti i modelli della linea includono il disegno battistrada del Cinturato Blue Full Wet, lo pneumatico utilizzato nelle competizioni automobilistiche di massimo livello in cui Pirelli è presente. Il Pirelli 50, lungo 15 metri, è stato ideato per una crociera giornaliera a medio raggio e rappresenta l’ideale chase boat per un superyacht.

Quest’ultimo è disponibile in due tipologie: entro e fuoribordo, con quest’ultima concepita principalmente per il mercato statunitense. Il modello Pirelli 50 presenta un design aggressivo, evidente dalle linee tese dei tubolari e dalle forme taglienti della tuga. Non si concentra solo sulla velocità, ma anche sulla sicurezza: è dotato di numerosi e comodi tientibene sul solarium e sulle murate.

L’ammiraglia offre anche molte aree dedicate al relax: la dinette dispone di un tavolo allungabile in teak, mentre la plancia di comando è ergonomica e può ospitare fino a tre persone. La posizione alzata rispetto alla coperta migliora la visibilità a 360 gradi. Sottocoperta, ci sono due cabine doppie che offrono ampi spazi, attenzione ai dettagli e un design elegante e raffinato.

Il Pirelli 35 è invece una felice evoluzione del modello precedente Pirelli 42 e delle sue soluzioni vincenti. Il gommone ha una carena planante a doppio redan per garantire massima stabilità, sicurezza e prestazioni eccezionali. A Miami, questo modello è stato equipaggiato con due nuovi motori Mercury V10 da 400 cavalli. Il layout del Pirelli 35 segue il filone del walkaround, che offre completa libertà di movimento nell’ambiente, con ampi spazi prendisole e zone relax. Il layout degli interni include un vano con letto a prua a tutto baglio e, su richiesta, un bagno separato, il che rende questo gommone di 11 metri ideale per crociere a corto e medio raggio.