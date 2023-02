Il 23 febbraio fa il suo debutto su Netflix la tanto, davvero tanto, attesa terza stagione di Outer Banks, lo show mystery e d’avventura per giovani adulti. I fan della serie attendono i nuovi capitoli dall’estate del 2021, quando hanno fatto il loro debutto i capitoli della seconda stagione dello show. La terza stagione della serie promette di superare le precedenti con enorme distacco: tanto romance, nuove avventure e tantissima azione. È la stagione con il maggior budget tra quelle già realizzate ed in assoluto è la più pubblicizzata. Comprendo che essendo passato diverso tempo dal debutto della seconda stagione di Outer Banks possiate non ricordarvi tutto per filo e per segno, non preoccupatevi. Ecco tutto quello che dovete sapere prima di vedere la nuova stagione della serie Netflix Outer Banks.

Come sempre prima di passare alla spiegazione dei vari punti inerenti la nuova e le vecchie stagioni di Outer Banks (il tutto corredato da spiegazioni e quindi da spoiler) ecco il trailer dello show per giovani adulti che dal 23 febbraio vi aspetta in esclusiva solo su Netflix.

Ecco la sinossi della nuova stagione di Outer Banks

“Dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti dalle Outer Banks, la terza stagione vede i Pogue arenarsi su un’isola deserta che, per un breve momento, sembra una casa idilliaca. Ufficialmente ribattezzata ‘Poguelandia’, sull’isola i nuovi residenti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose diventano rapidamente negative per John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo, quando si ritrovano ancora una volta coinvolti in una caccia al tesoro, gareggiando per salvarsi la vita. Sono al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno, Ward e Rafe sono affamati di vendetta, e c’è uno spietato Don caraibico che non si fermerà davanti a nulla. Il tesoro è mai stato alla loro portata? Era tutta una trappola per fermarli una volta per tutte? A ogni modo sono i Pogue contro il mondo e l’unica via d’uscita è quella di restare insieme“.

Di cosa parla Outer Banks?

Outer Banks è un mystery teen drama di Netflix che ha fatto il suo esordio nell’ormai lontano 2020, in periodo di quarantena mondiale, ed ha conquistato fin da subito milioni e milioni di abbonati. Ambientato nell’omonima località balneare della Carolina del Nord, in OBX un gruppo di adolescenti ribelli si ritrova a prendere decisioni che stravolgeranno il corso delle loro vite vissute al limite della legalità. In realtà OBX è una vera storia di formazione. Le OBX si dividono tra Pogues, i meno ricchi, e Kook coloro che detengono tutte le richezze. I nostri protagonisti sono veri Pogues e desiderano scoprire le strane sparizioni e i vari crimini che si stanno verificando in zona, in particolare vogliono risolvere il mistero della scomparsa alcuni mesi prima del padre di John B (Chase Stokes), il leader del gruppo, avvenuta mentre era alla ricerca del leggendario tesoro della Royal Merchant.

Outer Banks è una storia d’amicizia, di crescita e una serie ricca di azione e avventura. Impossibile non amarla se si apprezzano i teen drama con un importante lato mystery e romance. Perfetta anche per i fan di Indiana Jones e Uncharted.

Il cast della serie: tra conferme e nuovi volti

Nel cast della terza stagione di Outer Banks faranno ritorno tutti gli attori che ci hanno conquistato nelle stagioni precedenti, ovviamente nei panni dei rispettivi personaggi.

In sostanza rivedremo:

Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (J.J.), Austin North (Topper), Drew Starkey (Rafe Cameron), Charles Esten (Ward Cameron).

Ad essi si aggiunge: Charles Halford, interprete di Big John, Limbrey, interpretata da Elizabeth Mitchell (Lost, Once Upon a Time) e Carlacia Grant nei panni di Cleo, il nuovo membro dei Pogue aggiuntasi alla banda alla fine della seconda stagione. Sarà Cleo il nuovo interesse romantico di Pope.

A fine giugno del 2022 Deadline ha annunciato tre nuovi ingressi nel cast di Outer Banks 3, tre nuovi personaggi che aiuteranno a movimentare la situazione: Andy McQueen, Fiona Palomo e Lou Ferrigno Jr. Sono già noti i ruoli che interpreteranno, ecco quindi un breve ripasso: Andy McQueen è Carlos Singh, uno spietato Don dei Caraibi a caccia di tesori. Lou Ferrigno Jr. è Ryan, il miglior agente di sicurezza di Singh. Fiona Palomo invece è Sofia, una ragazza che si considera una Pogue e che stringe un legame con Rafe.

La serie tv Outer Banks è una produzione Netflix, Red Canoe Productions e Rock Fish Productions, con i creatori Jonas e Josh Pate che figurano anche come produttori esecutivi assieme a Shannon Burke.

JJ e Kiara: la ship è confermata per OBX 3

Rudy Pankow (JJ) e Madison Baily (Kiara) hanno confermato ai microfoni di EW che la coppia formata da JJ e Kiara si concretizzerà nella terza stagione di OBX. I due attori hanno anche aggiunto che il loro sarà un vero e proprio slow burn e che l’attesa varrà assolutamente la pena. La coppia JJ e Kiara sarà caratterizzata da una storia complicata, ostacolata ed i due personaggi saranno parecchio lontani in questa stagione, ma non temete: la gioia arriverà.

Il co-creatore e showrunner della serie Josh Pate ha confermato che la loro (quella tra JJ e Kiara, già soprannominata sul web come Jiara) sarà la grande storia d’amore della stagione. Pare ha dichiarato che un intero episodio sarà dedicato alla loro storia. Il creatore della serie sapeva bene che la ship era molto amata dai fan fin dalla prima stagione così volevano conservarla per la terza stagione scrivendola a dovere.

Sempre lo showrunner ha dichiarato che la ship Jiara è merito dei fan che dopo la prima stagione la chiedevano a gran voce. Vedendo tutti i video online hanno pensato che poteva davvero funzione. Josh Pate sapeva che tra i due personaggi c’era da sempre grande chimica. Inizialmente i piani originari erano quelli di portare la ship già nella seconda stagione ma tutti desideravano che venisse scritta con cura e fosse costruita nel tempo. Per lo showrunner una scena tra JJ e Kiara è la più bella dell’intera stagione.

Non so voi ma io dopo queste dichiarazioni attendo ancora di più la nuova stagione della serie Netflix.

Madelyn Cline ha spoilerato la data d’uscita di OBX 3

Sapevate che Madelyn Cline ha spoilerato la data d’uscita di Outer Banks 3? Si, non è uno scherzo e non è nemmeno un’esagerazione. È la cruda realtà . L’attrice sul protagonista della serie tv Netflix ha rivelato la data d’uscita dello show mesi prima dell’annuncio ufficiale da parte di Netflix. Quando e in che modo? Tranquilli vi spiego tutto. Il periodo esatto era novembre, il momento in cui Netflix stava promuovendo nei cinema il rilascio di Glass Onion. Madelyn Cline direttamente sul tappeto rosso del film di Rian Johnson, Glass Onion, ha spoilerato che i nuovi episodi di Outer Banks sarebbero sbarcati su Netflix il 23 febbraio 2023. In quel momento la sua assistente a cercato di rimediate dicendo un plateale e brusco“No!”, peccato che Madelyn Cline l’abbia interpretato come un “ok ho detto la data sbagliata”, infatti ha aggiunto “ah forse il 22 febbraio”. Solo dopo che si è resa conto che aveva rivelato una cosa che nessuno doveva ancora sapere. Penso che Netflix non sia stato super felice di questo grande spoiler ma in realtà non ha fatto altro che incrementare l’hype verso i nuovi capitoli dello show. Alla fine della fiera Madelyn Cline aveva ragione e si ricordava bene il day 1 di OBX 3: Outer Banks 3 infatti arriva su Netflix il 23 febbraio 2023.

Morirla qualcuno nei nuovi capitoli di Outer Banks? Chi morirà in Outer Banks 3?

Confesso, ho visto lo show Netflix in anteprima quindi potrei già rispondere in maniera precisa alla domanda ma per evitare spoiler alle persone che ancora non hanno visto lo show, dividere il paragrafo in due parti: una prima di spoiler e con grandi speculazioni e la seconda con tutti gli spoiler.

CHI POTREBBE MORIRE?

Il toto morto di OBX coinvolge in particolare modo due personaggi Sarah e JJ, i motivi sono davvero molto simili.

In primo luogo entrambi gli attori sono stati gli unici, tra i membri dello show, ad essere stati ingaggiati in importanti produzioni: Madelyn Cline è tra le protagonisti del recente film Netflix di Rian Johnson Glass Onion, il sequele di Knives Out; mentre Rudy Pankow interpreta il fratello di Tom Holland nel primo film del franchise di Uncharted. Entrambi quindi hanno intrapreso la strada dei grandi franchise del cinema e per Pankow è rumoreggiato da tempo l’ingresso nell’MCU con il ruolo della Torcia Umana nel prossimo film dedicato ai Fantastici 4. In sostanza non sono più attori di contorno ma sono volto noti, richiesti ed ambiti dalle grandi major cinematografiche.

In secondo luogo sussiste il fatto che nella seconda stagione di Outer Banks sono stati gli unici due personaggi ad essere quasi morti. Letteralmente quasi morti. Sarah è praticante resuscitata grazie all’aiuto di un medico mentre JJ è stato colpito alla testa e gettato in mare, solo l’aiuto di Kiara gli ha permesso di sopravvivere. Le regole per una corretta narrazione indicherebbero che se hanno rischiato la morte ma l’hanno scampata la prossima volta sarà quella decisiva. Per tutti questi motivi sono JJ e Kiara i principali candidati del toto morto di Outer Banks 3.

CHI MUORE IN OUTER BANKS 3? SPOILER

Ora entriamo nella zona rossa degli spoiler. Sono due le grandi morti di Outer Banks 3 ed avvengono praticamente in concomitanza. Prima a trovare l’accesso aldilà è Ward Cameron, il padre di Sarah, egoista ed opportunista quasi fino alla fine, si sacrifica per la figlia e si getta sul nemico cadendo così da un dirupo. La caduta vertiginosa è fatale.

Il secondo personaggio a dire addio a OBX è Big John, il padre redivivo di John B. L’esploratore, traduttore e navigatore dello show resta ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre stava per entrare nel suo amato El Dorato. Morirà non avendo mai vista la terra da lui stessa scoperta e sempre sognata.

Outer Banks 3 segna così la fine del rapporto genitori-figli. Lo show Netflix si era fino ad ora contraddistinto per la contrapposizione tra i distinti caratteri di Ward Cameron, Kook magnate dell’edilizia e uomo senza scrupoli, e Big John, Pogue e esploratore che versa in difficili situazioni economiche. I due si alleano per recuperare il tesoro della Royal Merchant: Ward fornisce i fondi e Big John il sapere ma l’alleanza va in fumo quando avvicinano al bottino, Ward vuole tutto per se e non desidera più attendere, decide così di sbarazzarsi di Big John. Peccato che il padre di John B non sia realmente morto e tornerà a tormentare il padre di Sarah fino alla vera fine.

La storia d’amore tra John B e Sarah è davvero quella dei moderni Romeo e Giulietta.

State tranquilli: OBX 4 si farà!

Se ormai siamo abituati a ricevere notizie di cancellazioni da parte di Netflix, questa volta la piattaforma streaming ci stupisce e rinnova la serie per un’altra stagione ancora prima dell’esordio. Ad annunciare OBX 4 è stato il cast della serie durante l’evento promozionale per il lancio della terza stagione.”Vedere Poguelandia (il nome dell’evento celebrato a Los Angels sabato 18 febbraio) prendere vita è qualcosa di spettacolare” hanno affermato i co-creatori e showrunner della serie Shannon Burke, Jonas e Josh Pate nelle scorse ore “I Pogue si stanno godendo l’avventura di una vita, e noi avremo l’opportunità di ideare sempre nuovi risvolti per loro, visto che il viaggio continuerà anche per una quarta stagione”.

Vi lascio i dettagli tecnici di Outer Banks 3

