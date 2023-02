La chirurgia al cervello nell’età del Bronzo

Gli archeologi sanno che da migliaia di anni gli uomini praticano una procedura medica che consiste nel praticare un foro nel cranio. Hanno trovato prove che le antiche civiltà di tutto il mondo, dal Sud America all’Africa e oltre, eseguivano questo tipo di intervento. Ora, grazie a un recente scavo nell’antica città di Megiddo, in Israele, ci sono nuove prove che un particolare tipo di trapanazione risale almeno alla tarda età del bronzo. Rachel Kalisher, del Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World della Brown University, ha condotto un’analisi dei resti appartenenti a due fratelli dell’alta borghesia che vivevano a Megiddo intorno al XV secolo a.C. Ha scoperto che non molto tempo prima che uno dei due fratelli morisse, era stato sottoposto a uno specifico tipo di intervento chirurgico al cranio, chiamato trephination angular notched. La procedura prevede il taglio del cuoio capelluto, l’uso di uno strumento con un bordo smussato affilato per incidere quattro linee intersecanti nel cranio e l’uso di una leva per praticare un foro di forma quadrata. “Abbiamo le prove che la trephination è stata un tipo di chirurgia universale e diffusa per migliaia di anni”, ha detto Kalisher. Ma in Medio Oriente non si è vista così spesso: ci sono solo una dozzina di esempi di trephination in tutta la regione. La mia speranza è che l’aggiunta di altri esempi alla documentazione scientifica approfondisca la comprensione delle cure mediche e delle dinamiche culturali nelle città antiche di quest’area”. L’analisi di Kalisher, scritta in collaborazione con studiosi di New York, Austria e Israele, è stata pubblicata mercoledì su PLOS ONE.

Due fratelli reali

Israel Finkelstein, coautore dello studio e direttore della Scuola di Archeologia e Culture Marittime dell’Università di Haifa, ha affermato che 4.000 anni fa Megiddo si trovava e controllava parte della Via Maris, un’importante via commerciale terrestre che collegava Egitto, Siria, Mesopotamia e Anatolia. Di conseguenza, intorno al XIX secolo a.C. la città era diventata una delle più ricche e cosmopolite della regione, con un impressionante skyline di palazzi, templi, fortificazioni e porte. “È difficile sopravvalutare l’importanza culturale ed economica di Megiddo nella tarda età del bronzo”, ha detto Finkelstein. Secondo Kalisher, i due fratelli di cui ha analizzato le ossa, provenivano da un’area domestica direttamente adiacente al palazzo di Megiddo della tarda età del Bronzo, il che suggerisce che i due erano membri d’élite della società e forse persino reali. Molti altri fatti lo confermano: i fratelli sono stati sepolti con ceramiche cipriote di pregio e altri beni di valore e, come dimostra la trephination, hanno ricevuto cure che probabilmente non sarebbero state accessibili alla maggior parte dei cittadini di Megiddo.

La particolare situazione di salute dei fratelli

Nella sua analisi, Kalisher ha individuato diverse anomalie scheletriche in entrambi i fratelli. Il fratello maggiore aveva una sutura cranica aggiuntiva e un molare in più, il che suggerisce che potrebbe aver avuto una sindrome congenita come la displasia cleidocranica. Le ossa di entrambi i fratelli mostrano lievi segni di anemia da carenza di ferro infantile, che potrebbe aver influito sul loro sviluppo. Queste irregolarità nello sviluppo potrebbero spiegare perché i fratelli sono morti giovani, uno all’età di 20 anni e l’altro tra i 20 e i 40 anni. Ma Kalisher ha detto che è più probabile che alla fine i due abbiano ceduto a una malattia infettiva. Un terzo dello scheletro di un fratello, e metà di quello dell’altro fratello mostrano porosità, segni di infiammazioni precedenti nella membrana che ricopre le ossa che, insieme, suggeriscono che i due avevano casi sistemici e prolungati di una malattia infettiva come la tubercolosi o la lebbra. Kalisher ha detto che attualmente sta collaborando con i ricercatori del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Germania per condurre analisi del DNA su lesioni specifiche nelle ossa. Se troveranno DNA batterico compatibile con la lebbra, questi fratelli saranno tra i primi esempi documentati di lebbra al mondo. “La lebbra può diffondersi all’interno delle unità familiari, non solo per la vicinanza, ma anche perché la suscettibilità alla malattia è influenzata dal paesaggio genetico”, ha detto Kalisher. “Allo stesso tempo, la lebbra è difficile da identificare perché colpisce le ossa in più fasi, che potrebbero non verificarsi nello stesso ordine o con la stessa gravità per tutti. È difficile per noi dire con certezza se questi fratelli avessero la lebbra o qualche altra malattia infettiva”. È anche difficile sapere, dice Kalisher, se sia stata la malattia, le condizioni congenite o qualcos’altro a spingere un fratello a sottoporsi a un intervento chirurgico al cranio. Ma c’è una cosa che sa: se la trephination doveva servire a tenerlo in vita, non ci è riuscita. È morto poco dopo l’intervento, nel giro di giorni, ore o forse addirittura minuti.

Scavare nella storia della medicina

Nonostante tutte le prove di trephination scoperte negli ultimi 200 anni, Kalisher ha detto che ci sono ancora molte cose che gli archeologi non sanno. Non è chiaro, ad esempio, perché alcuneincisioni siano rotonde – suggerendo l’uso di una sorta di trapano angolare – e altre siano quadrate o triangolari. Né è chiaro quanto fosse comune la procedura in ogni regione, o cosa gli antichi popoli stessero cercando di curare. (Oggi i medici eseguono una procedura simile, chiamata craniotomia, per alleviare la pressione nel cervello). La Kalisher sta portando avanti un progetto di ricerca che indagherà sulla trapanazione in più regioni e periodi di tempo, sperando di fare più luce sulle antiche pratiche mediche. “Bisogna trovarsi in una situazione piuttosto disastrosa per farsi fare un buco in testa”, ha detto Kalisher. “Sono interessata a ciò che possiamo imparare esaminando nella letteratura scientifica ogni esempio di trephnation nell’antichità, confrontando e contrastando le circostanze di ogni persona che si è sottoposta all’intervento”. Oltre ad arricchire la comprensione dei colleghi sulle prime traphinations, la Kalisher ha detto che spera che la sua analisi mostri anche al grande pubblico che le società antiche non vivevano necessariamente secondo i principi della “sopravvivenza del più adatto”, come molti potrebbero immaginare. “Nell’antichità c’erano molta più tolleranza e molta più attenzione di quanto si possa pensare”, ha detto. “Abbiamo prove che dimostrano che, fin dai tempi dell’uomo di Neanderthal, le persone si sono prese cura l’una dell’altra, anche in circostanze difficili. Non voglio dire che fosse tutto rose e fiori: c’erano divisioni basate sul sesso e sulle classi. Ma anche nell’antichità le persone erano “umane” “.