State of Play, svelati numero di giochi e durata dell’evento

Sony ha annunciato durata e numero di giochi dello State of Play di questa settimana. L’evento si terrà giovedì 23 febbraio 2023 alle 22.00, ora italiana, avrà una durata totale di 45 minuti e vedrà la presenza di ben 16 giochi.

*Update* PlayStation Blog Japan clarifies, “Over the course of 45 minutes, we will showcase new reveals and the latest information and gameplay for 16 new titles across PlayStation 5, PlayStation 4, and PlayStation VR2.”https://t.co/8yTVVC5eGD https://t.co/wAQVBfmxRb — Gematsu (@gematsu) February 21, 2023

I dettagli sui contenuti dell’evento provengono da un post del PS Blog giapponese. L’articolo rivela che grande spazio verrà dedicato a a Suicide Squad: Kill the Justice League a cui sarà dedicato un lungo approndimento di 15 minuti con dettagli su contenuti e gameplay della nuova avventura targata Rocksteady.

Oltre a Suicide Squad, verranno presentati anche 5 giochi per PlayStation VR2, il nuovo visore per PS5 che si appresta ad approdare sul mercato proprio il 23 febbraio e dieci altri titoli, tra cui figurano titoli terze parti e alcune produzioni indie.

Quello di Sony si prospetta dunque un appuntamento decisamente più corposo rispetto ai precedenti. Lo show durerà circa il doppio ed includerà diverse novità riguardanti i titoli per la realtà virtuale. Tra le possibili presenze non è da escludere la possibilità che torni finalmente a mostrarsi Hollow Knight: Silksong con l’annuncio della data d’uscita. Del resto, il titolo è scomparso dai radar da un po’ di mesi e per il momento il lancio resta ancora fissato per il 2023.

Inoltre, è possibile che faccia capolino anche Resident Evil 4: Remake. Ormai manca pochissimo al lancio del gioco, fissato per il 24 marzo 2023 ed è probabile che il titolo torni a mostrarsi con un nuovo trailer e con magari l’annuncio della disponibilità di una demo pronta per essere provata prima dell’uscita.

Per scoprire le novità targate PlayStation sui prossimi titoli in uscita, non ci resta dunque a giovedì 23 febbraio.