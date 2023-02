Blumhouse si dedicherà anche ai videogiochi

La Blumhouse Productions è pronta a dedicarsi anche ai videogiochi. Questo è quanto ha reso noto la casa di produzione che ha specificato come, anche in questo caso, l’obiettivo sarà quello di realizzare produzioni a basso budget (attorno ai 10 milioni di dollari) di genere horror per Console, PC e mobile.

La divisione si chiamerà Blumhouse Games, con Zach Wood che farà da presidente e Don Sechler come CFO. Abhijay Prakash ha dichiarato:

Per un po’ di tempo abbiamo cercato di costruire una squadra capace di farci crescere sui media. Quando ci siamo seduti a parlare con Zach e Don abbiamo capito che c’era margine per creare un nuovo spazio interattivo. Grazie alla loro esperienza nel settore del gaming potremo portare la Blumhouse all’interno di questa nuova nostra frontiera.

Ricordiamo che la Blumhouse sta raccordando film e videogiochi con la trasposizione di Five Nights at Freddy’s. Alla regia del progetto è stata chiamata Emma Tammi, che ha già lavorato a The Wind. La stessa Tammi, il creatore del gioco Scott Cawthon, e Seth Cuddeback hanno scritto la sceneggiatura del film. Cawthon e Jason Blum si occuperanno della produzione attraverso la Blumhouse, in associazione con Striker Entertainment. Russell Binder farà da produttore esecutivo.