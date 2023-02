Ritratto di una famiglia travagliata che affronta più di un tipo di crisi, The Offering di Oliver Park mescola il misticismo ebraico, l’orrore e le difficoltà sociali che sorgono quando un giovane ebreo lascia la comunità chassidica per prendere una moglie gentile. Lui (Nick Blood) desidera riconciliarsi con suo padre, Saul (Allan Corduner), ma la situazione è ulteriormente complicata dal suo urgente bisogno di denaro, che lo porta a considerare il potenziale valore della casa di famiglia e l’attività mortuaria sottostante.

È sua moglie incinta Claire (Emily Wiseman) che in realtà si avvicina a suo padre, poiché ognuno di loro si sforza di adattarsi per fare spazio all’altro – ma quando il corpo di un uomo con un oscuro segreto viene portato all’obitorio, un emerge una minaccia che cambia tutto.

Interpretazioni meravigliosamente realizzate, scenografie straordinarie e grande attenzione ai dettagli a tutto tondo rendono questo uno dei film horror più straordinari dell’ultimo anno, e arriverà nei cinema il 23 febbraio.

Siamo riusciti a raggiungere Oliver Park per parlare di come è stato realizzato, e abbiamo iniziato chiedendogli quanto dell’eccellente team fosse già a bordo quando si è unito al progetto.

Parlando con i creatori, Hank Hoffman e Jonathan Yunger, hanno detto di aver avuto l’idea circa sette anni fa, quindi hanno lavorato su questa idea dalla storia della creazione fino alla sceneggiatura per circa sette anni. Ma sono arrivato circa otto mesi prima che iniziassimo a girare. Abbiamo fatto varie forme di reiterazione della sceneggiatura lavorando insieme – io, lo sceneggiatore e Jonathan Yunger, e anche gli altri produttori, per immergerci davvero nella sceneggiatura, per renderla il più autentica possibile, per renderla il più spaventosa possibile.

Una cosa interessante poi è stata scoprire che quando il regista ha proposto di salire a bordo, una delle cose che ha fatto è stata raccontare uno dei suoi incubi, perché tutte le sue ispirazioni provengono dai suoi sogni e dai suoi incubi. Quindi ha presentato loro questo incubo davvero spaventoso che ha avuto, e immediatamente lo scrittore ha detto “Ne hai ancora?” E così lui e il regista hanno lavorato con ogni idea spaventosa che poteva portare sul tavolo.

Le riprese sarebbero dovute svolgersi a gennaio, quindi hanno avuto dai sei agli otto mesi per lavorare tanto sulle sceneggiature e rendere il film il più credibile possibile. Quindi il regista è arrivato in un buon momento, perché gli ha dato la possibilità di appianare davvero la storia e i personaggi. E questa è una storia che, anche se pensiamo che sia stato Jonathan ad avere l’idea di fare un film horror ebraico, Hank è cresciuto lavorando in un obitorio. Quindi quello era il suo lavoro, vegliare sui morti. Quindi gli ha anche permesso di appoggiarsi davvero all’orrore, attraverso l’abilità del regista.

Nel corso degli anni abbiamo visto una grande quantità di film horror occulti a tema cattolico, ma sebbene ce ne siano alcuni ebraici molto forti, questa è ancora un’area che sembra poco esplorata.

Ovviamente, quando si parla di un film horror cristiano, il primo che viene in mente è L’esorcista. E all’interno di ciò, spingono i confini. E una delle prime domande del regista ai produttori in studio è stata: fino a che punto possiamo spingerci oltre i limiti con questo? Quindi è stato questo che ci ha portato all’idea di una mezuzah incrinata, e varie cose che usano la cultura ebraica, attraverso l’orrore. Quindi abbiamo ideato la nostra versione del crocifisso. C’erano cose che erano assolutamente al 100% fuori dal tavolo e c’erano cose con cui potevano giocare. Quindi hanno cercato di iniettare quanto più trauma, dramma e orrore possibile.

Alla fine c’è così tanto da esplorare. C’è davvero così tanta area non sfruttata all’interno del giudaismo, solo all’interno della trama dell’orrore. E questo è lontano dalle storie stesse. Le storie stesse risalgono a molto, molto, molto prima di cose come L’esorcista, persino cose come Frankenstein: è stato ispirato dal Golem, che è una storia ebraica. Quindi si può presumere che ci sia molto di più da esplorare e spero che molti altri film horror ebraici comincino ad emergere, e che vediamo persone correre rischi e provare cose, magari lontano dall’occulto.

Inoltre Hank, lo scrittore, parla diverse lingue e una delle cose che voleva fare era assicurarsi che i rituali in questo fossero reali. Erano reali quando sono stati registrati e hanno cambiato una parola nel montaggio finale, solo per assicurarsi di non fare nulla di troppo drastico, ma l’autenticità sia dell’orrore e della storia che dei personaggi e della cultura, volevano che fosse il più vicino possibile al reale.

Poiché Claire viene delicatamente introdotta alla cultura ebraica durante la prima metà del film, c’è una guida per gli spettatori non ebrei, ma ciò che diventa evidente è che anche Saul ha molte lacune nella sua conoscenza.

L’orrore è l’ignoto, e non appena lo capisci e lo conosci, diventa combattibile. Quindi era molto importante che, a qualsiasi livello, un demone con la presenza di qualcuno come Abyzou, che non è il demone ebreo, è un demone molto antico che attraversa le religioni – per quanto ne sappiamo, è la Lilith originale. Nessuno lo sa, ma ci sono vari testi che la indicano nel corso dei secoli. Quindi era importante che qualcosa di questo potere non fosse pienamente compreso.

Bilanciare quest0 è la meravigliosa caratterizzazione del film. Abbiamo paura per queste persone perché ci sentiamo vicini a loro. Quanto era importante qui quell’elemento umano? Nell’horror le paure vengano dal personaggio, attraverso la storia, il personaggio e il dramma, e pensiamo che nei migliori film horror sia sempre presente un trauma sottostante, dove c’è una sorta di metafora o tema che noi come società possiamo vedere nel film. Quindi, sai, all’interno di questo, abbiamo un bambino, essenzialmente, che ha lasciato la comunità e questa mentalità da bambino ritorna. Cerca di fare la cosa giusta ma semplicemente non c’è.

Perché non vuole fare del male a suo padre. È in gravi difficoltà finanziarie. Ha una moglie incinta, è preoccupato di perderla. È preoccupato di perdere se stesso, suo padre, suo figlio.

Ci sono così tanti diversi punti di vista del trauma all’interno di questo film, e la paura, che sì, potresti rimuovere completamente la qualità soprannaturale dal film e avresti ancora un dramma terrificante su un figlio che vuole solo riconnettersi con la sua famiglia.

Soprattutto all’interno della comunità chassidica di fede ebraica, non riesco a immaginare come debba essere per qualcuno sentirsi dire di lasciare la propria famiglia, o lasciare la propria famiglia quando sono giovani perché non comprendono appieno cosa sta succedendo , e non essere accolto di nuovo, cosa che accade in tutto il mondo in varie culture e fedi.

È anche un personaggio interessante perché nonostante il suo desiderio di riconnettersi con la sua famiglia, si sta allontanando dal passato, determinato a vivere nel mondo moderno. E in questa situazione, è in realtà l’antica conoscenza di cui ha bisogno per sopravvivere. Di seguito il video dell’intervista completa sul canale YouTube di Lega Nerd: