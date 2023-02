Shazam! 3: Zachary Levi vorrebbe uno scontro con gli zombie

Siamo in attesa dell’uscita al cinema di Shazam! Furia degli Dei, che arriverà nelle sale cinematografiche il 16 marzo, ma nel frattempo, Zachary Levi si è espresso già su cosa potrebbe esserci alla base di Shazam! 3, e l’idea dell’attore sarebbe quella di uno scontro con gli zombie.

Ecco le sue parole:

Per il nostro tipo di franchise mi viene difficile pensare a cosa ci potrebbe essere in seguito, anche perché ci sono dei bambini nella saga che stanno crescendo sempre più velocemente. Non so quindi rapportarmi con certe dinamiche, però posso dire che non ho mai visto un film di supereroi con degli zombie. Sarebbe divertente uccidere degli zombie, e sarebbe bello coinvolgere Shazam in tutto ciò. Non in una versione in cui anche lui è un morto vivente, ma in un situazione in cui si combattono orde di morti viventi.