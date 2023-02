Sbloccare l’auto con l’iPhone diventerà sempre più comune in futuro

A luglio del 2020, Apple ha presentato Car Key, un’utile feature che consente di sbloccare la propria auto utilizzando l’applicazione Wallet installata sull‘iPhone. Per molto tempo, la disponibilità della funzione è stata limitata esclusivamente ai proprietari di alcune vetture BMW di ultima generazione, ma le cose sono recentemente cambiate.

Un domani, sbloccare l’auto usando l’iPhone potrebbe diventare molto più comune. Sono sempre di più i produttori che hanno dimostrato interesse per la piattaforma di Apple. In queste ore, Apple ha reso disponibile l’applicazione Car Keys Tests sul suo App Store.

L’applicazione non è ancora elencata ufficialmente. In altre parole: non può essere trovata con una semplice ricerca, ma bisogna avere un link diretto.

Questa applicazione, infatti, non è pensata per il grande pubblico ma serve ai produttori di automobili per testare la tecnologia di Apple in modo da poterla integrare all’interno delle loro auto di prossima generazione. Apple ha spiegato che l’app consente alle aziende di “convalidare” i requisiti necessari per l’adozione della funzione Car Key attraverso il programma Made-For-iPhone.

Destinata solo ai titolari di licenze MFi. Utilizza l’app Car Keys Tests per testare e convalidare la connessione, le prestazioni e altri requisiti chiave per il processo di certificazione dei veicoli che incorporano la tecnologia Apple digital car keys. Per maggiori informazioni sulla certificazione Car Keys, visita il portale MFi su mfi.apple.com

si legge nella descrizione dell’App Store.