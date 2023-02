PlayStation VR2: Ozzy Osbourne nello spot promozionale

PlayStation ha lanciato un divertente spot promozionale dedicato a PlayStation VR2, che verrà lanciato proprio domani. Nella pubblicità il grande protagonista è Ozzy Osbourne, che si diverte a utilizzare il visore, e che è protagonista di una simpatica discussione con la moglie Sharon.

Ecco la pubblicità.

Did this spot with the @PlayStation team. We had a lot of fun. Their new VR2 really is amazing pic.twitter.com/wr79vIy15C

Il gioco a cui sta giocando Ozzy è Horizon Call of the Mountain. Eccone una descrizione:

In Horizon Call of the Mountain vestirai i panni di Ryas, un ex guerriero dei Carja delle Ombre in cerca di redenzione. Perseguitato da un passato difficile e assegnato a un compito pericoloso, a Ryas è stata offerta la libertà in cambio delle indagini su una nuova minaccia per il Sundom. Maestro nell’arrampicata e nel tiro con l’arco, Rays dovrà utilizzare tutte le sua abilità per sopravvivere al pericolo viaggio che dovrà affrontare per trovare delle risposte.

Personaggi vecchi e nuovi di Horizon, inclusa la stessa Aloy, incontreranno Ryas per aiutarlo nella sua ricerca e scoprire la minaccia segreta. Essere equipaggiati per qualsiasi situazione è vitale per il successo di Ryas e durante Horizon Call of the Mountain ti imbatterai in armi e strumenti che dovrai padroneggiare per sopravvivere contro le potenti macchine che incontrerai durante il cammino.