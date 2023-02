Hiroshima: James Cameron farà il film prima di Avatar 4

James Cameron ha di recente parlato con il LA Times, dichiarando la sua intenzione di voler portare avanti il progetto su Hiroshima, il lungometraggio che racconta delle vicende riguardanti lo sgancio della bomba atomica sulla città giapponese.

Il regista ha dichiarato:

Viviamo in un mondo precario, e penso che il film su Hiroshima arriverebbe al momento giusto, aiuterebbe a ricordare alle persone che effetti provocano le armi nucleari quando vengono usate contro target umani.

James Cameron ha anche dichiarato che intende realizzare il film prima di mettere mano ad Avatar 4. Nel 2010 il regista fece una visita alla città ed ebbe un incontro con Tsutomu Yamaguchi, l’unico sopravvissuto alla catastrofe di Hiroshima, che morì poco dopo.

La storia che Cameron intende adattare proviene da The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back, un libro scritto da Charles R. Pellegrino, che racconta quelle vicende dal punto di vista dei sopravvissuti.

Riguardo al suo futuro James Cameron ha detto: