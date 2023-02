Hellboy: The Crooked Man sarà vietato ai minori

Ecco le prime parole del regista Brian Taylor sul film in sviluppo Hellboy: The Crooked Man.

Dopo che è stata annunciata ufficialmente la produzione di Hellboy: The Crooked Man, il regista Brian Taylor ha fatto le sue prime dichiarazioni sul progetto, dicendo che il suo obiettivo è quello di realizzare un film vitato ai minori.

Ecco le sue parole:

Ho scritto un soggetto per un film vietato ai minori, ed alla Millennium sono stati di grande supporto. Si tratta di un bel gruppo di persone a cui piace l’horror. Non serve fare un R-Rated senza che ce ne sia un motivo, ma il materiale originale fa paura, è violento e per adulti. E per poter mostrare tutto questo non possiamo avere dei limiti.

Taylor ha anche parlato dei precedenti Hellboy, definendo i film di Guillermo del Toro come delle space opera, mentre altri fumetti di Mike Mignola sono molto più cupi. E proprio la storia di The Crooked Man è una delle sue preferite.

The Crooked Man è una storia che si riferisce al fumetto di Mike Mignola del 2008 che racconta di un’avventura del character in Virginia negli anni Cinquanta, e di uno scontro con delle streghe e con The Crooked Man. Quest’ultimo sarebbe un uomo del diciottesimo secolo che, per le sue malefatte, è stato mandato all’inferno ma, in qualche maniera, è riuscito a uscirne per finire nel Ventesimo secolo.