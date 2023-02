Danza delle stelle di neutroni: esplosione asimmetrica svela nuovi misteri

21—Feb—2023 / 9:40 AM

Un’esplosione asimmetrica è causata dall’incontro di due stelle di neutroni e assume la forma di una nube piatta e asimmetrica. Tuttavia, recenti scoperte fatte da un team di astrofisici dell’Università di Copenaghen suggeriscono che la kilonova potrebbe avere una forma sferica perfetta. Ciò è ancora un enigma, ma potrebbe rivelarsi importante per capire come avvenga l’unione delle stelle. La sola kilonova che è stata ampiamente studiata è AT2017gfo, che è stata associata all’evento delle onde gravitazionali GW170717 del 2017, grazie ai dati dettagliati raccolti dai rivelatori negli Stati Uniti e Virgo in Italia.

Gli scienziati di tutto il mondo stanno ancora analizzando i dati di questo evento, tra cui Albert Sneppen, un dottorando presso l’Istituto Niels Bohr dell’Università di Copenaghen e autore principale dello studio. La ricerca di Sneppen e del suo team ha rivelato che la kilonova del 2017 è perfettamente simmetrica e ha una forma che si avvicina molto a quella di una sfera perfetta. Il fatto che la kilonova del 2017 sia completamente simmetrica è notevole, in quanto tutti i modelli idrodinamici utilizzati fino ad ora hanno mostrato un’esplosione solitamente asimmetrica.