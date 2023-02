Captain America: New World Order – Anthony Mackie presenta il suo personaggio

Affrontando il discorso che riguarda il film Captain America: New World Order, l’attore Anthony Mackie ha parlato del suo personaggio, che da Falcon è diventato il nuovo Captain America.

Ecco cosa ha detto a riguardo:

Sam è l’unico personaggio senza super poteri. Lui è un tipo che gira semplicemente con un gruppo di persone strane. Essendo di New Orleans è stato coinvolto in diversi scontri, ed il cuore ed il carisma non lo hanno mai aiutato. Tutto ciò non aiuta quando ti trovi di fronte a Thanos.

Perciò Mackie ha definito il su character:

Come una versione umana di Captain America, un qualcosa che lo opporrà all’essere riconosciuto come una sorta di giudice Cap, che deve decidere cosa sia giusto o sbagliato.

Captain America: New World Order arriverà nelle sale cinematografiche il 3 maggio 2024, e sarà il primo film della saga senza Chris Evans come Steve Rogers. Qualche tempo fa l’attore ha confermato di aver chiuso con il personaggio. Ecco le sue parole:

Non credo che tornerò. Posso dire che è stato un viaggio fantastico, e indossare i panni del personaggio è stato un qualcosa di prezioso. Ma il fatto è che quel ruolo non è più mio, c’è Anthony Mackie ora. Magari se si potesse rientrare come un altro character, ma per quanto riguarda Steve Rogers andrei molto cauto, e questo proprio perché amo quella parte della mia vita professionale. Se si rivisitasse quel tipo di eredità non nella maniera adeguata sarebbe un qualcosa di sconvolgente. Dovremmo essere perfetti, e potremmo non riuscirci comunque.