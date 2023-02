Batman: James Cameron propone un film con una regista donna

James Cameron è tornato a parlare di cinecomics, e questa volta ha voluto affrontare un tema particolare, ovvero la regia di questi tipi di film. E, incalzato sulla questione riguardante i personaggi femminili, ha voluto proporre una regista donna per un lungometraggio con un character maschile protagonista: l’esempio è caduto su Batman.

Dopo aver parlato di oggettificazione di Wonder Woman, il regista James Cameron ha dichiarato di non avere problemi con i film di Patty Jenkins sulla supereroina, ma ha aggiunto:

Sarebbe importante avere una regista donna per film d’azione, come è successo per un periodo a Kathryn Bigelow. Avrebbe dovuto rifiutare dei film di supereroi con personaggi femminili protagonisti. Perché non proporre una donna ala regia di un cinecomics al maschile? Magari per un film su Batman.

Il prossimo film su Batman del DC Cinematic Universe sarà su The Brave and the Bold. Il progetto che metterà al centro Damian Wayne ed il Batman del DC Cinematic Universe vedrà il character di Robin descritto come “un piccolo figlio di pu***na”. James Gunn ha definito il film come “una strana storia tra padre e figlio, basata sui fumetti scritti da Grant Morrison”.