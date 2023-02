Tempo mite e stabile: un Carnevale sotto il sole

Previste nebbie fitte e consistenti nella Pianura Padana, ma il clima sarà mite per il periodo di Carnevale. In seguito, ci sarà un cambiamento di scenario con pioggia, freddo e neve a quote medie. L’alta pressione presente in Italia da alcuni giorni si è leggermente indebolita, ma continua a tenere lontane le perturbazioni. Il clima rimarrà mite, soprattutto nel Nord Italia, e questa situazione non cambierà nei primi giorni della settimana. Tuttavia, nella seconda parte della settimana, ci sarà un ritorno delle piogge e un calo delle temperature, anche se l’evoluzione non è ancora certa.

Giovedì e venerdì si prevede uno sblocco meteo che porterà piogge inizialmente al Nord Ovest dell’Italia e successivamente anche altrove. Questa prima perturbazione potrebbe essere seguita da altre piogge, il che sarebbe una buona notizia in relazione alla siccità. Al momento, la giornata odierna sarà caratterizzata dal tempo stabile in tutta Italia.

Sul Nord Ovest, nelle zone alpine, sul medio e basso Adriatico e sulle isole maggiori, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, mentre nel resto del Paese ci sarà nuvolosità di tipo basso, che gradualmente si attenuerà con schiarite più diffuse nel pomeriggio e sera. All’alba potrebbero verificarsi alcuni banchi di nebbia sulla bassa pianura lombarda e lungo le coste venete. Le temperature minime aumenteranno leggermente al Sud, mentre le massime saranno generalmente sopra la norma, con valori in aumento nelle Venezie, in Liguria, nel settore tirrenico e al Sud. Le massime saranno comprese tra 12 e 16 gradi.